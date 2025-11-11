حمایت کمیته امداد از 9406 خانواده نیازمند جدید در گیلان

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «سید مجتبی جلالی‌پور» امروز سه‌شنبه، 20 آبان 1404 با بیان اینکه یکی از اهداف تأسیس کمیته امداد، حمایت از خانوارهای نیازمند جهت بهبود وضعیت معیشتی آنان است، گفت: از ابتدای امسال تا کنون، تعداد 9 هزار و 406 خانواده جدید نیازمند در استان مورد حمایت کمیته امداد قرار گرفتند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گیلان با اشاره به اینکه این خانوارها بین دهک درآمدی یک تا سه قرار دارند، افزود: این تعداد خانوار که 15 هزار و 990 نفر را شامل می شوند، تحت حمایت هیچ نهاد حمایتی نبوده و درآمد ثابت و پایداری ندارند.

وی، افزود: کمیته امداد امام خمینی(ره) خدمات گسترده و متنوع حمایتی از قبیل کمک های مالی و معیشتی، خدمات بهداشتی و درمانی، حمایت بیمه ای، تأمین جهیزیه و لوازم ضروری زندگی، خدمات مسکن، معاضدت های حقوقی و خدمات اجتماعی متنوعی شامل مشاوره تحصیلی، شغلی و خانوادگی را به منظور ارتقاء کیفیت زندگی افراد و بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی خانواده‌ها ارائه می دهد.

جلالی پور، توانمندی و خوداتکایی خانواده های نیازمند را از مهمترین رسالت های کمیته امداد دانست و تصریح کرد: علاوه بر پرداخت تسهیلات اشتغال، ارائه سایر خدمات از قبیل مشاوره شغلی و استعدادسنجی، آموزش و ارتقاء مهارتهای شغلی، هدایت، نظارت و پشتیبانی جهت پایداری طرح و ایجاد زمینه فروش محصولات تولیدی از جمله اقدامات این نهاد برای ایجاد اشتغال پایدار و توانمندسازی مددجویان است.

گفتنی است بر اساس رویکرد جدید حمایتی این نهاد، درصورت اینکه خانواده های نیازمند واجد شرایط در محدوده دهک های یک تا سه باشند، بر اساس اولویت ها مورد حمایت کمیته امداد قرار می گیرند.

لازم به ذکر است، تعداد 127 هزار و 23 خانوار با جمعیت 211 هزار و 23 نفر تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گیلان قرار دارند.

-------------------------

پایان پیام/۳۴۴