اقتدار معنوی و فرهنگی ایران ضرورتی راهبردی در تبیین و بازنمایی هویت ملی است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در دیدار رؤسای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان، زمینه‌های توسعه همکاری‌های دوجانبه بررسی شد.

در این دیدار که در حاشیه آیین پایانی و مراسم اهدای جوایز جشنواره شعر نبی رحمت(ص) در اصفهان برگزار شد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانی‌پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و پیام نجفی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان ضمن بیان اولویت‌ها و برنامه‌های در دست اقدام، بر توسعه روابط تاکید کردند.

ایمانی‌پور در این نشست با اشاره به وجود معاونت علمی و فرهنگی و اداره کل همکاری‌های علمی ‌دانشگاهی در سازمان، ایده گفت‌وگوهای فرهنگی بین‌المللی که چند سالی است در سطح نخبگانی و دانشگاهی در سازمان مطرح است را بستر مناسبی برای تعویق روابط دانست.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی افزود: نظام مسائل ما در عرصه بین‌المللی چند لایه و متنوع است. حوزه‌هایی همچون حقوق بشر، مساله زن و خانواده و موضوعاتی از این دست نیاز به فعالیت جدی دارند.

وی با اشاره به امضای دو تفاهم‌نامه در سفر به اصفهان با استانداری و شهرداری اصفهان، این اسناد را تسهیل‌گر روابط و فعالیت‌ها با سطح دانشگاهی استان دانست و اشاره کرد: همه وقتی به ایران می‌رسند به سراغ اقتدار راهبردی - نظامی آن می‌روند، در حالی که تبیین و بازنمایی اقتدار معنوی و فرهنگی ایران بسیار مهم‌تر است.

ایمانی‌پور همچنین، گفت: برای ما همسایگان و کشورهایی که به لحاظ فرهنگی با ما شباهت و همگرایی دارند در اولویت هستند اما در لایه‌های بعدی همه نقاط را مدنظر داریم.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در پایان با اشاره به این که دامنه فعالیت‌ها بسیار زیاد است، گفت: باید نقاط اتصال را بیابیم و پرورش بدهیم. اصفهان می‌تواند مرجع علمی کشور باشد. در این میان، رایزنان فرهنگی که عموما رایزنان علمی نیز هستند، نقش و جایگاه مهمی دارند.

پیش از سخنان رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، پیام نجفی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان) ضمن بیان گزارشی از فعالیت‌ها ‌و توانمندی‌های این واحد دانشگاهی بر عزم جدی برای نقش ‌آفرینی در عرصه دیپلماسی علمی و نمایش اقتدار و توانمندی ایران اشاره کرد.

شایان ذکر است، جشنواره بین‌المللی شعر نبی رحمت(ص) از سوی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و با همکاری مؤسسه ابراهیم از کویت، استانداری اصفهان، وزارت امور خارجه، سفارت جمهوری اسلامی ایران در کویت و دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان خوراسگان در اصفهان برگزار شد.

