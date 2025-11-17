به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام و المسلمین مهدویپور، نماینده ولیفقیه در آفریقا، در سفر به قم، از مؤسسه آوای توحید بازدید کرد. این بازدید با هدف آشنایی نزدیک با فعالیتهای آموزشی، فرهنگی و بینالمللی این مؤسسه و بررسی ظرفیتهای همکاریهای مشترک انجام شد.
در این دیدار، آیتالله حسن رمضانی، رئیس هیأت مؤسس مؤسسه آوای توحید، حجتالاسلام محمدرضا حیدری، مدیر مؤسسه، و جمعی از اعضا و فعالان مجموعه حضور داشتند. مدیران مؤسسه در گزارشی جامع، روند فعالیتها، برنامههای جاری و طرحهای آینده آوای توحید را تشریح کردند.
مؤسسه آوای توحید طی دو سال گذشته با تمرکز ویژه بر قاره آفریقا، برنامههای گستردهای در حوزه توانمندسازی طلاب، دانشجویان و فعالان فرهنگی غیرایرانی اجرا کرده است. این فعالیتها شامل دورههای آموزشی، کارگاههای تخصصی، پشتیبانی علمی و ایجاد شبکههای ارتباطی میان نخبگان دینی و فرهنگی است.
در این نشست، حجتالاسلام و المسلمین مهدویپور با قدردانی از تلاشهای صورتگرفته، بر ضرورت توسعه فعالیتهای بینالمللی، بهرهگیری از ظرفیت طلاب غیرایرانی و گسترش معارف اهلبیت(ع) با رویکردی نوین و متناسب با نیازهای جوامع هدف تأکید کرد.
......
پایان پیام/
نظر شما