در این میان مزار امامزاده محروق از نوادگان امام سجاد(ع) و امامزاده ابراهیم از نوادگان امام موسی بن جعفر(ع)، جایگاه ویژه‌ای در نیشابور و خراسان دارند. آرامگاه عطار و خیام و جمعی دیگر از مفاخر اسلامی و ایرانی در جوار این امامزادگان جلیل القدر قرار دارد که حاکی از منزلت فرزندان اهل‌بیت(ع) در قرون گذشته نزد ارباب معرفت می‌باشد.

اکنون سازمان اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی که متولی امور بقاع متبرکه در کشور است با همکاری معاونت زیارت استانداری خراسان رضوی قرار است کنگره ملی «ستارگانی بر مدار خورشید» را به منظور معرفی و تعظیم این امامزادگان برگزار کنند.

معرفی بقاع متبرکه امام‌زادگان خراسان و فرزندان اهل‌بیت(ع) در سطح ملی و بین‌المللی

در این راستا حجت‌الاسلام علی عسکری معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استاندار خراسان رضوی در نشست خبری کنگره ملی «ستارگانی بر مدار خورشید» اظهار داشت: مشهد و خراسان از نظر تمدنی و به‌ویژه در مبحث دینی و تمدن دینی، پیشینه‌ای درخشان دارند و لازم است در نظام جمهوری اسلامی که مبتنی بر ولایت است، توجه خاصی به این میراث شود.

وی با اشاره به تجربه موفق برگزاری کنگره‌های جهانی امام رضا(ع) در ادوار گذشته در حرم رضوی گفت: در دوره‌های گذشته کنگره‌های جهانی امام رضا(ع) با حضور مهمانان داخلی و خارجی برگزار شد و آثار ارزشمندی از آن به‌جا مانده است؛ بیش از ۳۰ جلد کتاب از دستاوردهای آن کنگره‌ها منتشر شده و مراجع عظام تقلید نیز در تنظیم آثار و برگزاری اجلاس‌ها ما را یاری کرده‌اند. علمای برجسته از کشورهای مختلف از جمله لبنان، عراق، آمریکا و انگلستان نیز در این برنامه‌ها حضور فعال داشته‌اند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی در این رابطه نسبت به ابعاد محتوایی کنگره ملی «ستارگانی بر مدار خورشید» یادآور شد: کتاب ستارگانی بر مدار خورشید در راستای اهداف این کنگره به چاپ رسیده است و سخنران اصلی همایش روز پنجشنبه، آیت‌الله شیخ جواد مروی، از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خواهد بود.

حجت‌الاسلام عسکری با تأکید بر ظرفیت‌های مذهبی و فرهنگی نیشابور گفت: نیشابور از نظر پیشینه تاریخی و تمدنی، شهری مهم در خراسان است و سه روز ملی برای آن به ثبت رسیده است؛ روز خیام، روز عطار و روز صدور حدیث سلسله‌الذهب از لسان مبارک امام رضا(ع) که نشانگر جایگاه ویژه این شهر در فرهنگ و تمدن ایرانی-اسلامی است.

وی افزود: حدیث سلسله‌الذهب که توسط امام رضا(ع) در نیشابور بیان شد، امروز نیز به‌عنوان یکی از رویدادهای بزرگ فرهنگی مورد توجه دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی قرار دارد. دانشگاه شهید بهشتی در حال انجام پژوهش‌هایی در این زمینه است و در محل قدیمی رویداد، مسجدی تاریخی در حال بازسازی است. همچنین ۲ هکتار زمین آزادسازی شده و طرح توسعه‌ای تا ۱۰ هکتار برای آن پیش‌بینی شده است.

معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود به معرفی امام‌زاده سید ابراهیم(ع) اشاره کرد و گفت: با رهنمودهای مقام معظم رهبری برنامه‌هایی برای ارتباط فرهنگی و دینی با علویان ترکیه طراحی شده است. دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این زمینه همکاری خواهد داشت، اگر بتوانیم امام‌زاده سید ابراهیم(ع) را به‌درستی معرفی کنیم، می‌توانیم پیوندی عمیق میان پیروان اهل‌بیت(ع) در ایران و ترکیه برقرار کنیم.

عسکری همچنین از طرح‌های اجرایی برای احیای مزار امام‌زاده سید ابراهیم(ع) خبرداد و گفت: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری طرحی برای توسعه و سامان‌دهی این منطقه آماده کرده است تا ضمن حفاظت از آثار تاریخی، زمینه حضور زائران داخلی و خارجی نیز فراهم شود. رهبران دینی و فرهنگی علویان ترکیه نیز آمادگی خود را برای سرمایه‌گذاری و مشارکت در این پروژه اعلام کرده‌اند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی با اشاره به چشم‌انداز توسعه زیارت در خراسان رضوی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، تا سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی می‌شود سالانه بیش از چهار میلیون زائر خارجی به مشهد مقدس سفر کنند. هدف ما این است که پس از زیارت امام رضا(ع)، شرایط برای سفر زائران به شهرهای اطراف مانند نیشابور، کاشمر، تربت‌حیدریه و تربت‌جام نیز فراهم شود. در این مسیر، تقویت زیرساخت‌های بوم‌گردی و گردشگری مذهبی اهمیت ویژه‌ای دارد.

عسکری تأکید کرد: کنگره ملی ستارگان بر مدار خورشید می‌تواند پیش‌درآمدی برای تعاملات بین‌المللی فرهنگی و مذهبی در نیشابور باشد و با توجه به جایگاه حاج بکتاش ولی به‌عنوان فرزند امام‌زاده سید ابراهیم(ع)، این حرکت می‌تواند نقش مهمی در تحکیم روابط معنوی میان ملت‌ها ایفا کند.

در این رابطه حجت‌الاسلام محمد احمدزاده، مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی نیز ضمن اعلام برگزاری کنگره بین‌المللی امام‌زاده محمد محروق(ع) و ابراهیم(ع) در نیشابور گفت: این رویداد با هدف معرفی علمی، فرهنگی و هنری این شخصیت برجسته دینی و تاریخی برگزار می‌شود.

وی افزود: این کنگره در سه محور علمی، ادبی و هنری طراحی شده و زمینه لازم برای برگزاری نشست‌های فرهنگی و علمی در شهرهای قم، نیشابور و مشهد فراهم شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی در توضیح جزئیات این کنگره گفت: کنگره بین‌المللی امام‌زاده محمد محروق(ع) پس از ثبت در سامانه مرکز استنادی علوم جهان اسلام، با ارزیابی ۳۵ مقاله علمی کار خود را آغاز کرد که از این تعداد، ۲۷ مقاله برگزیده و به چاپ رسیده است. همچنین آثار هنری و اشعار مرتبط با شخصیت امام‌زاده محمد محروق گردآوری شده و برنامه‌ریزی لازم برای برگزاری نشست‌های فرهنگی در استان انجام گرفته است.

وی با اشاره به جایگاه امام‌زاده محمد محروق(ع) افزود: در نیشابور تاکنون نتوانسته‌ایم این شخصیت والا را آن‌گونه که شایسته است معرفی کنیم. هدف این کنگره آن است که جایگاه امام‌زاده محمد محروق(ع) در تراز واقعی خود شناسانده شود و به‌عنوان یکی از امام‌زادگان شاخص کشور، مورد توجه محافل علمی و فرهنگی قرار گیرد.

احمدزاده با بیان اینکه امام‌زادگان همچون ستارگانی درخشان در آسمان معنویت کشور می‌درخشند، اظهار کرد: در سراسر ایران حدود ۸ هزار بقعه متبرکه وجود دارد که از این میان، حدود ۶ هزار مورد متعلق به امام‌زادگان است. این بقاع در سه سطح بین‌المللی و ملی، استانی و محلی تقسیم‌بندی می‌شوند.

وی گفت: در خراسان رضوی ۳۰۵ بقعه متبرکه داریم و یکی از برنامه‌های محوری ما در اداره اوقاف، برگزاری مراسمات انقلابی، فرهنگی و قرآنی در طول سال است.

احمدزاده با اشاره به سخنرانان و بخش‌های مختلف این همایش گفت: کتاب ستارگانی بر مدار خورشید در این مراسم رونمایی می‌شود و همایش بین‌المللی بعدی اداره اوقاف با محورهای «غدیر و مقاومت» و با محوریت امام یحیی بن زید(ع) برگزار خواهد شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی در پایان زمان برگزاری این کنگره را روز پنجشنبه ۲۲ آبان‌ماه اعلام کرد و گفت: امیدواریم این رویداد علمی و فرهنگی بتواند گامی مؤثر در معرفی جایگاه واقعی امام‌زاده محمد محروق(ع) و ترویج فرهنگ اهل‌بیت(ع) در سطح ملی و بین‌المللی باشد.