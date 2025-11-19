به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام محمد غفوری‌نژاد رئیس نمایندگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در استان خراسان رضوی با اشاره به اهمیت جنگ دوازده‌روزه گفت: این رخداد موجب شد موجی از اعتراضات و موضع‌گیری‌ها از سوی شخصیت‌ها و نهادهای جهان اسلام و حتی برخی جریان‌های اجتماعی در سطح بین‌الملل شکل بگیرد. این سرمایه اجتماعی عظیم باید مستندسازی شود.

وی افزود: طرح تدوین کتابی با عنوان مواضع شخصیت‌ها و مؤسسات تأثیرگذار جهان در قبال جنگ دوازده‌روزه در شورای نمایندگی تصویب شده و قرار است با همکاری مرکز ترجمه و نشر سازمان اجرایی شود. این کتاب می‌تواند پایه تولیدات رسانه‌ای و مستندهای تصویری قرار گیرد و روایت‌های جهانی از این رخداد را برای آیندگان حفظ کند.

تدبر در قرآن کریم و دیپلماسی قرآنی

رئیس نمایندگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در خراسان رضوی در ادامه گفت: یکی از تأکیدات مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگ بین‌الملل، دیپلماسی قرآنی است. در سال‌های اخیر محافل قرائت قرآن در خارج از کشور با حضور گسترده مردم برگزار شده است. اکنون نمایندگی خراسان قصد دارد فاز جدیدی از این دیپلماسی را با محوریت تدبر در قرآن کریم دنبال کند.

غفوری نژاد توضیح داد: تدبر در قرآن، دستور مستقیم اولیای دین است و باید در سطح جهانی ترویج شود. طرحی طراحی شده که شامل برگزاری دوره‌های تدبر، تولید محتوا، تربیت مدرس، ایجاد پلتفرم آنلاین و اجرای پایلوت در کشورهایی چون پاکستان، عراق، بنگلادش، آفریقای جنوبی و اندونزی خواهد بود.

وی افزود: در افق چهارساله، ایجاد شبکه جهانی تدبر، راه‌اندازی مجله تخصصی و برگزاری کنگره بین‌المللی تدبر در قرآن کریم پیش‌بینی شده است. هدف نهایی این است که مشهد به عنوان مرکز جهانی تدبر و دیپلماسی قرآنی تدبری معرفی شود.

ارتباط راهبردی با جریان متصوفه

رئیس نمایندگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در خراسان رضوی با اشاره به محور سوم فعالیت‌ها گفت: متصوفه یکی از بزرگ‌ترین جریان‌های فکری جهان اسلام هستند که قرابت‌های فراوانی با مکتب اهل بیت(ع) دارند. تاکنون ارتباط نظام­مند با این جریان برقرار نشده بود، اما اکنون با تشکیل گروه مذاهب اسلامی در مرکز گفت‌وگوی ادیان و فرهنگ‌های سازمان و با همکاری نمایندگی خراسان بناست سلسله فعالیت‌هایی در این زمینه شکل گیرد.

وی افزود: اشتراکات نظری و مناسکی میان شیعه و متصوفه، از جمله باور به پیوند میان زمین و آسمان و اهتمام به زیارت قبور اولیای دین، زمینه‌ای برای اتحاد راهبردی فراهم می‌کند. همچنین محبت فوق‌العاده متصوفه به اهل بیت، ظرفیت بزرگی برای تقویت روابط فرهنگی است.

غفوری نژاد ادامه داد: دعوت شخصیت‌های صوفی برای بازدید از جمهوری اسلامی و زیارت مرقد مطهر امام رضا علیه السلام می‌تواند مناسبات را متحول کند. موقعیت جغرافیایی مشهد نیز امکان ارتباط با کشورهای شبه‌قاره و آسیای میانه را فراهم می‌سازد. در این کشورها جمعیت‌های متصوفه فعال هستند و علاقه‌مندی زیادی به جمهوری اسلامی نشان می‌دهند.

ظرفیت‌های علمی و متون فارسی تصوف

رئیس نمایندگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در خراسان رضوی گفت: یکی از ظرفیت‌های مهم در این عرصه، متون فارسی تصوف است که در طول تاریخ تولید شده و حتی به زبان عربی ترجمه شده‌اند. آثاری چون «کشف‌المحجوبه» جویری نمونه‌ای از این میراث ارزشمند است. این متون انگیزه‌ای برای محققان جهان فراهم کرده تا زبان فارسی را بیاموزند و از این منابع استفاده کنند.

وی افزود: این ظرفیت می‌تواند در دیپلماسی فرهنگی کشور به کار گرفته شود و زمینه‌ای برای معرفی زبان فارسی و فرهنگ ایرانی در محافل علمی بین‌المللی باشد.

پیوست‌های اقتصادی و گردشگری فرهنگی

غفوری نژاد درباره ضرورت پایداری مالی فعالیت‌ها گفت: هر فعالیت فرهنگی اگر بخواهد مستمر و اثرگذار باشد، باید پیوست اقتصادی داشته باشد. در طرح ارتباط با متصوفه، پیش‌بینی شده که تورهای زیارتی برای پیروان این جریان از کشورهای مختلف برگزار شود. این تورها علاوه بر تقویت روابط فرهنگی، می‌تواند به توسعه گردشگری مذهبی و تولید محصولات فرهنگی منجر شود.

چالش‌ها و ضرورت همگرایی منطقه‌ای

رئیس نمایندگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در خراسان رضوی با اشاره به چالش‌های موجود گفت: جریان‌های تندرو به همان میزان که با شیعه دشمنی دارند، با متصوفه نیز عداوت می‌ورزند. این دشمن مشترک ایجاب می‌کند که اتحاد راهبردی میان شیعه و متصوفه تقویت شود تا مانع ترویج تفکرات خشونت‌آمیز شود.

وی ادامه داد: کشورهای شبه‌قاره و آسیای میانه ظرفیت‌های گسترده‌ای برای این ارتباط دارند. همچنین شمال آفریقا و کشورهای عربی مانند الجزایر، تونس و مصر می‌توانند در این مسیر نقش‌آفرین باشند.

........

پایان پیام/