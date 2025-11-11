به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله سید ساجد علی نقوی رئیس شورای علمای شیعه پاکستان به مناسبت روز جهانی «علم برای صلح و توسعه» اظهار داشت: علم و دانش مانند تیغ جراحی است؛ اگر در دست پزشک باشد، سراسر خیر و نفع است، اما اگر در دست راهزن قرار گیرد، شر و ویرانی به بار می‌آورد.

وی افزود: امروز وضعیت جهان نیز چنین است. افسوس که دانشی که باید در خدمت رفاه و سعادت انسانیت باشد، به جای آن در راه نابودی بشر به کار گرفته شده است. در دنیای کنونی، امپریالیسم و هم‌پیمان صهیونیست آن دشمنان آشکار بشریت‌اند که هرگز نمی‌توان از آنان انتظار خیر داشت.

ساجد نقوی تصریح کرد: تردیدی نیست که علمِ تجربی و دانشِ روز، نقش عظیمی در پیشرفت انسان، شناخت بهتر کائنات و حل مشکلات زندگی بشر ایفا کرده است، اما از سوی دیگر، همین علم به دست قدرت‌های استعماری به ابزاری برای نابودی انسانیت تبدیل شده است. بزرگ‌ترین و فجیع‌ترین نمونه‌های آن، بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی در گذشته بود و امروز نوار غزه به آزمایشگاه همین ظلم بدل شده است.

وی ادامه داد: از گرسنگی به عنوان سلاح استفاده می‌شود و بازماندگان را نیز هدف گرفته‌اند، در حالی که از «توافق صلح» بسیار سخن گفته می‌شود، اما در عمل ظلم و تاریکی همچنان حاکم است.



