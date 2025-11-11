به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، اقدام تروریستی در مقابل مجتمع قضایی اسلام‌آباد پاکستان که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از مردم شد را به شدیدترین وجه محکوم کرد.

وی ضمن ابراز تسلیت به مردم و دولت پاکستان به‌ویژه خانواده جان‌باختگان، از خداوند بزرگ برای مجروحان حادثه بهبودی و سلامتی مسئلت کرد.

تأکید بر موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در محکومیت قاطع همه اشکال و مظاهر تروریسم و افراطی‌گری خشن، بر ضرورت مقابله و ریشه‌کن‌کردن پدیده زشت تروریسم تأکید کرد.

بقائی خاطرنشان کرد: مقابله با تروریسم تنها از طریق تقویت همکاری‌های منطقه‌ای امکان‌پذیر است و جمهوری اسلامی ایران بر این امر پای می‌فشارد.

