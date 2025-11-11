به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام مجتبی محمدی، مدیر عامل موسسه قرآنی مشکات اظهار کرد: «پس از گذشت تنها ۱۹ روز از آغاز فراخوان این جشنواره، تعداد شرکت‌کنندگان از مرز دو هزار نفر عبور کرد، در حالی که تا پایان مهلت ثبت‌نام، حدود ۱۰ روز فرصت باقی است.»

وی این آمار را حاصل استقبال حافظان کل قرآن از سراسر کشور دانست و تصریح کرد: «این رقم، گواهی بر ظرفیت بالای جامعه قرآنی و اشتیاق نسل جوان برای حضور در عرصه‌های قرآنی است.»

مدیرعامل مؤسسه مشکات، هدف اصلی این جشنواره را «پیوند دادن حفظ قرآن با فهم و تدبر در مفاهیم آن» عنوان کرد و افزود: «ما به دنبال این هستیم که حافظان، افزون بر تسلط بر الفاظ، به عمق معانی الهی قرآن نیز دست یابند.»

محمدی در پایان، از برنامه‌ریزی و تبلیغات هدفمند به عنوان دلایل این استقبال یاد کرد و گفت پس از پایان ثبت‌نام، فرآیند داوری آغاز و در نهایت از برگزیدگان تجلیل خواهد شد.



