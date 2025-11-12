به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از مشهد مقدس؛ شهر «مشهد» به عنوان دومین شهر بزرگ ایران، به دلیل وجود حرم مطهر امام رضا(ع) پایتخت معنوی کشور به شمار می‌رود و موجب شده است تا خراسان به قطب زیارتی و سیاحتی و اقتصادی در مقیاس ملی و بین‌المللی تبدیل گردد.

بسیاری از کشورها، علاوه بر پایتخت و مرکز سیاسی و اداری، از شهرهای مهم و تأثیرگذار دیگری به مثابه پایتخت دوم برخوردارند. در ترکیه علاوه بر آنکارا به عنوان پایتخت، شهر استانبول یک مرکز بزرگ سیاسی و اقتصادی و بین‌المللی محسوب می‌شود. در چین بعد از پکن، شانگهای امروز یک مرکز جهانی در تجارت و اقتصاد است. در عراق بعد از بغداد، شهر نجف دارای جایگاه تأثیرگذار در مناسبات این کشور است. در عربستان سعودی شهرهای مکه و مدینه جایگاهی فراتر از ریاض پیدا کرده‌اند.

در ایران اسلامی نیز شهر مشهد به برکت و محوریت حرم امام رضا(ع)، جایگاه ممتازی در سطح ملی و بین‌المللی یافته است. این جایگاه روند رشد و توسعه مشهد را در سطح غرب آسیا نیز سرعت بخشیده است. حضور میلیون‌ها زائر در طول سال از داخل و خارج از ایران، زیربنای حقیقی ارتقای موقعیت منطقه‌ای مشهد شده است.

در این راستا اعلام خبر تأسیس سرکنسولگری هند در مشهد نشانه دیگری از رشد جایگاه بین‌المللی مشهد به شمار می‌رود. کشور هند به عنوان یک قدرت بزرگ در آسیا از روابط دیرینه‌ای با ایران خصوصا از ناحیه خراسان دارد. در این رابطه رئیس نمایندگی وزارت امورخارجه در شمال شرق کشور گفته است: توافقات بین مسئولان کشورمان با وزارت خارجه هند برای تاسیس سرکنسولگری این کشور در استان خراسان رضوی قطعی شده است. احمد معصومی‌فر افزود: پیش از این مسئولان وزارت خارجه ۲ کشور برای جابجایی سرکنسولگری هند از زاهدان به مشهد توافق کرده بودند و به زودی این جابجایی و تغییر مکان انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه هم اکنون کشور تاجیکستان در مشهد دارای دفتر کنسولی است، گفت: کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان، ترکیه، ترکمنستان و عربستان نیز در مشهد دارای کنسولگری هستند.

رئیس نمایندگی وزارت امورخارجه در شمال شرق با اشاره به فعالیت دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در مشهد اشاره و اضافه کرد: پس از فعال شدن سرکنسولگری هند در مشهد شمار نمایندگی های خارجی در این شهر به ۹ مرکز افزایش خواهد یافت.

اردیبهشت‌ماه گذشته بود که معاون سیاسی استانداری خراسان رضوی از موافقت وزارت خارجه با انتقال کنسولگری هند از زاهدان به مشهد خبر داده بود. وی با اشاره به جایگاه خراسان رضوی در روابط خارجی گفته بود: استان ما با توجه به شرایط جغرافیایی خود، پتانسیل‌های زیادی در اجرای بسیاری از مناسبات سیاست خارجی دارد. علاوه بر این، خراسان رضوی ظرفیت‌های نخبگانی فراوانی دارد و همچنین این استان پایتخت فرهنگی و زیارتی کشور است که نقشی بی‌بدیل در طول تاریخ داشته، لذا در سیاست خارجی الگوهای موفقی را می‌توانیم ارائه دهیم.

این در حالی است که برگزاری رویدادهای منطقه‌ای و بین‌المللی در مشهد افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد علاوه بر آنکه در سطح جهان تشیع، همایش‌ها و گردهمآیی‌های متعددی توسط جوامع پیرو اهل‌بیت(ع) در مشهد برگزار می‌گردد. برگزاری اجلاس وزاری خارجه سازمان همکاری اکو در مشهد نمونه‌ای از ظرفیت بین‌المللی مشهد داشت. در این رابطه کارگروه امام رضا(ع) در وزارت امور خارجه متشکل از دستگاه‌های مرتبط از جمله آستان قدس رضوی با هدف تسهیل در رشد جایگاه مشهد در جهان اسلام صورت پذیرفته است.

هم اکنون دومین مرکز بزرگ دانشگاه جهانی مصطفی که کانون تحصیل دانشجویان خارجی در ایران شناخته می‌شود در مشهد قرار دارد و بیشترین دانش‌پژوه خارجی بعد از قم را در خود پذیرفته است. همزمان دانشگاه‌های فردوسی و علوم پزشکی مشهد و همچنین دانشگاه بین‌المللی امام رضا(ع) وابسته به آستان قدس رضوی دارای هزاران نفر دانشجوی غیرایرانی از کشورهای اسلامی هستند. این مسئله شاخص دیگری از برجستگی‌ها و ظرفیت‌های رو به گسترش مشهد در جهان اسلام و تشیع است.

در سالهای گذشته ترکیه نیز به عنوان یک کشور بزرگ اسلامی نیز اقدام به افتتاح سرکنسولگری در مشهد کرد. عربستان سعودی نیز به عنوان یکی از دولت‌های مهم جهان اسلام دارای سرکنسولگری در مشهد است و فعالیت‌های این نمایندگی سیاسی پس از احیای روابط تهران و ریاض، رونق گرفته است. حضور معاون سرکنسول عربستان سعودی در مشهد در مراسم افتتاح نمایشگاه علوم اسلامی و حوزوی که به همت مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان در اوایل فصل جاری برگزار شد، نمونه‌ای از این فعالیت‌ها است. در ماه جاری نیز سرکنسول جدید ترکیه در مشهد با حضور در حرم امام رضا(ع) از کتابخانه و موزه آستان قدس رضوی دیدار کرده و با تاریخ و تمدن رضوی آشنا شده بود.

