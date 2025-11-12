به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در شصتوپنجمین جلسه کمیسیون تخصصی توسعه آموزش عمومی قرآن کشور با حضور علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش، از «دستنامه کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن کشور» و «تاآسمان(مجموعه ادعیه و زیارات ویژه دانشآموزان)» رونمایی شد.
علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در مقدمه «دستنامه کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن کشور» نوشت: «در آغاز کتاب دستنامه کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن کشور، فرصتی فراهم شده است تا بار دیگر بر عهد دیرین خود با قرآن کریم، این کتاب هدایت و روشنگری، تجدید پیمان کنیم. این مجموعه حاصل بیش از یک دهه تلاش خستگیناپذیر جمعی از فرهیختگان، متخصصان و دلسوزانی است که با ساعتها مطالعه، جلسات کارشناسی و همفکری، گامبهگام مسیر تحقق توسعه آموزش عمومی قرآن را هموار ساختهاند. این اثر تنها یک کتاب نیست؛ نقشه راهی است جامع که در آن اصول، دستورالعملها و شیوهنامههای دقیق برای نهادینه کردن قرآن در متن زندگی فردی و اجتماعی جامعه ترسیم شده است.
قرآن کریم، چراغ فروزانی است که در هر زمان و مکانی راه سعادت را به بشر نشان میدهد. باور داریم که آموزش این کتاب آسمانی نه یک وظیفه که رسالتی همگانی برای ساختن جامعهای بر پایهی اخلاق، عدالت و دانایی است. خوشبختانه امروز با در اختیار داشتن سند راهبردی توسعه آموزش عمومی قرآن و همچنین اهداف نهگانه آموزش عمومی قرآن کریم، از نظر محتوایی و قانونی همه ابزارهای لازم را داریم. آنچه اکنون بیش از هر زمان دیگری بدان نیازمندیم، همدلی، هماهنگی و همکاری همهجانبه دستگاههای اجرایی، نهادهای فرهنگی، خانوادهها و آحاد مردم در عمل به این سند است. قرآن کریم نیز در آیه ۲ سوره مائده میفرماید: «وَتَعَاوَنُوا عَلَی البِرِّ وَالتَّقوی» تأکید ویژهای بر این اصل مهم داشته است.
هیچ نهاد یا سازمانی بهتنهایی نمیتواند بار این رسالت بزرگ را بر دوش کشد. آموزش قرآن از مدرسه تا مسجد، از خانواده تا رسانه و از دولت تا مؤسسات مردمی، نیازمند مشارکت همگان است. نگارش این کتاب که تمامی مطالب آن با الهام از فرمایشات مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) که همواره بر قرآن به مثابهی کتاب زندگی تأکید داشتهاند تدوین شده، ظرفیت بینظیر مشارکت مردمی را در کنار اقدامات حاکمیتی مورد توجه قرار داده است. از معلمان پرتلاش مدارس تا مبلغان دلسوز مساجد، از والدین آگاه تا سازمانهای مردمنهاد، همه و همه میتوانند در اجرای اقدامات سند راهبردی توسعه آموزش عمومی قرآن کشور نقشی بیبدیل ایفا کنند.
دههها تجربه نشان داده است که تشکیل جامعهی قرآنی نیازمند عزمی راسخ، برنامهای منسجم و اقداماتی عملیاتی است. امروز فصل نوینی در مسیر توسعه آموزش قرآن آغاز شده است؛ فصلی که در آن تمام دستگاهها و نهادها باید با تمام ظرفیت خود نقشآفرینی کنند. آموزش و پرورش دولت چهاردهم نیز بهعنوان متولی اصلی تربیت نسل قرآنباور، از هیچ کوششی برای اجرایی شدن این اسناد دریغ نخواهد کرد: «وَلَیَنصُرَنَّ الله مَن یَنصُرُهُ إِنَّ الله لَقَوِیٌّ عَزِیز» (حج، ۴۰). اگر همگان با توکل بر خدا قدم در این مسیر نهند، قطعاً خداوند متعال یاریرسان آنان در این راه نورانی خواهد بود.
این اثر عصارهی تجربیات ارزشمند و دانشِ متخصصان قرآنی کشور است؛ گنجینهای که اجرای آن نویدبخش آیندهای درخشان برای نسلهای حاضر و آینده خواهد بود. امیدوارم با توکل بر خداوند متعال و اتکا به ظرفیتهای بینظیر مردمی، شاهد تحقق عینی سند راهبردی توسعه آموزش عمومی قرآن کشور و دیگر شیوهنامههای راهبردی که در این مجموعه جمعآوری شده است، در سراسر کشور باشیم. به یقین همت جمعی ما قرآن را نه تنها در سینهها، که در عمل و رفتار جامعه جاری خواهد ساخت. دبیرخانهی کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن کشور جایگاهی جهت پیگیری و عملیاتی کردن این اقدام مبارک است.»
در بخش دیگری از این کتاب، محمدرضا مسیبزاده دبیر کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن کشور نوشت: «کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن کشور، به عنوان نهاد سیاستگذار و هماهنگکننده در حوزۀ آموزش قرآن، با الهام از آیه «وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَن دَعَا إِلَی اللَّه وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إننی منَ الْمُسْلِمینَ»، رسالت خود را در طراحی چارچوبهای کلان و ایجاد همگرایی بیندستگاهی میداند.
این مجموعه بر این باور است که تحقق جامعهی قرآنی نیازمند نقشهای جامع است که مشیهای اثربخش، تقسیم کار ملی و سازوکارهای نظارتی به دقت ترسیم شده باشد. به طوری که مقام معظم رهبری مدظلهالعالی میفرمایند: آموزش و انس با قرآن وظیفهای همگانی است و باید مفاهیم قرآنی در ذهن و دل جوانان رسوخ پیدا کند و به باورهای همگانی تبدیل شود.
ماموریت ما، تدوین راهبردهایی است که «کُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ» را سرلوحه کار خود قرار داده و با ایجاد بسترهای حقوقی و حمایتی، تمامی ظرفیتهای کشور را برای آموزش قرآن فعال سازد. این کمیسیون با تکیه بر پژوهشهای میدانی و مشاوره با خبرگان میکوشد سیاستهایی را طراحی کند که از یک سو مبتنی بر نیازهای واقعی جامعه و از سوی دیگر، همسو با آرمانهای کلان نظام اسلامی باشد.
در این مسیر، خانوادهها به عنوان کانون اصلی تربیت، دانشآموزان به عنوان آیندهسازان کشور و مدارس، دارالقرآنها و مؤسسات مردمی به عنوان بازوان اجرایی، سه ضلع اصلی این مثلث راهبردی هستند. «وَتَعَاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَالتَّقْوَی» شعار ما در ایجاد پیوند بین این اجزا از طریق تنظیم مقررات تشویقی، تدوین استانداردهای آموزشی و تقویت نهادهای نظارتی است.
ما بر این باوریم که موفقیت در گرو هماهنگی حداکثری بین دستگاههاست و «إن الله لا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّی یُغَیِّرُوا مَا بأنفُسِهِمْ» را چراغ راه خود قرار دادهایم. از اینرو، نظام پایش پیشرفت مبتنی بر شاخصهای کمی و کیفی در دستور کار قرار دارد تا اطمینان حاصل شود هر بند از سند راهبردی به دقت پیگیری میشود.
این پیشگفتار را به تمامی کارگزاران دلسوز، پژوهشگران متعهد و مدیران جهادی تقدیم میکنیم که در مسیر تحقق ایرانِ قرآنی گام برمیدارند. این مجموعه حاصل ۱۵ سال تلاش علمی و کارشناسی اساتید و صاحبنظران حوزه قرآنپژوهی است که با دقت و موشکافی، تمامی زوایای آموزش عمومی قرآن را مورد بررسی قرار داده است.
امروز این گنجینه تجربی و علمی، به عنوان سندی راهبردی و کاربردی در اختیار تمامی فعالان و دلسوزان عرصه آموزش عمومی قرآن کشور قرار میگیرد تا با بهرهگیری از آن، گامهای بلندتری در مسیر تحقق جامعه قرآنی برداریم. امید است این اثر، چراغ راهی برای تداوم همکاریهای بینبخشی و تقویت گفتمان قرآنمحور در کشور باشد.»
