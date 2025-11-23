به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ این نشست با حضور دبیر کمیسیون قرآن معاونت بین الملل دفتر مقام معظم رهبری، ناظر و دبیر کارگروه و همچنین نمایندگانی از مراکز مختلف قرآنی همچون: مرکز بین المللی قرآن و تبلیغ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مجمع جهانی اهل بیت، جامعه المصطفی العالمیه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، پژوهشگاه قرآن و حدیث، مجتمع عالی قرآن و حدیث جامعه المصطفی، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، پژوهشکده قرآن دفتر تبلیغات اسلامی، معاونت پزوهش موسسه امام خمینی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، کمیسیون پژوهش و آموزش عالی قرآن، جامعه الزهرا و دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم برگزار شد.
در ابتدای این جلسه حجتالاسلام والمسلمین سیدمحمد نقیب، رئیس دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم به معرفی و بیان گزارشی از فعالیتهای دانشگاه پرداخت .
وی همچنین با اشاره به برگزاری ششمین دوره کتاب سال قرآنی گفت: در بین جشنواره های انتخاب کتب سال، حلقه مفقودهای وجود داشت که آن هم کتاب سال قرآنی بود. این پیشنهاد را خدمت آیتالله اعرافی، مدیر حوزههای علمیه کشور مطرح کردیم و با موافقت گستردهای از جانب ایشان روبرو شد.
وی افزود: آثار برجسته و خوبی را در طی دورههای قبل دریافت کردهایم. همچنین در این جلسه بناست تا از پوستر ششمین دوره کتاب سال قرآنی رونمایی کنیم.
حجت الاسلام نقیب ضمن تشریح نحوه برگزاری و مراحل ارزیابی آثار، از همه مراکز قرانی خواست جهت برگزاری باشکوه تر این جشنواره مشارکت نمایند.
در ادامه این نشست هریک از نمایندگان مراکز به بیان گزارشی از اقدامات و ظرفیت های خود پرداخته و آمادگی خود جهت مشارکت در طرح ها و پژوهش های قرآنی را بیان کردند.
همچنین در پایان سیدمهدی مصطفوی، دبیر کمیسیون قرآن معاونت بینالملل دفتر مقام معظم رهبری، به جمعبندی پرداخت و با قدردانی از اعضای کارگروه، بر اهمیت نقش مجموعههای قرآنی در شرایط حساس کنونی تأکید کرد.
وی با اشاره به ادامه تهدیدات امنیتی پس از حملات اخیر، گفت: در حالی که هنوز هیچ توافق صلحی حاصل نشده، توصیه مقام معظم رهبری بر عادی نگهداشتن زندگی مردم است؛ اما نیروهای مسلح کشور در آمادگی کامل به سر میبرند و در برخی روزها حتی دست بر ماشه، تحرکات دشمن را رصد میکنند.
وی با بیان اینکه قدرت سخت جمهوری اسلامی ایران به لطف الهی به درجهای از رشد رسیده که توان ایستادگی در برابر ناتو و صهیونیسم را دارد، افزود: اقتدار سخت کشور به حدی است که برخی کشورها درخواست کردهاند ایران برای توقف حملات، تمهیداتی را فراهم کند؛ و این موفقیت مرهون تلاش نیروهای نظامی است.
دبیر کمیسیون قرآن معاونت بینالملل دفتر مقام معظم رهبری با تأکید بر اینکه جنگ امروز، جنگی ترکیبی است، تصریح کرد: ضربات عملیات نرم دشمن کمتر از حملات سخت نیست. مخدوشسازی چهره جمهوری اسلامی ایران در افکار عمومی جهان نتیجه همین عملیات نرم پیچیده و عمیق است که سالهاست ادامه دارد. بنابراین ما نیز باید در کنار نیروهای مسلح، در عرصه نرم با آمادگی کامل حضور داشته باشیم.
وی قرآن کریم را یکی از «بنیادیترین عناصر قدرت نرم جمهوری اسلامی» دانست و گفت: یکی از وظایف اصلی کارگروه، بهرهگیری از ظرفیتهای قرآنی کشور و امتداد آن به خارج از مرزهاست تا بتوانیم چهره حقیقی جمهوری اسلامی و معارف اهلبیت(ع) را در جهان منعکس کنیم.
مصطفوی با اشاره به ضرورت اولویتبندی در برنامهریزیها، اظهار کرد: نیازهای امروز با سالهای گذشته متفاوت است. باید نیازسنجی دقیق علمی انجام شود تا فعالیتهای پژوهشی قرآنی متناسب با شرایط جدید شکل گیرد.
وی همچنین استفاده از فناوریهای نوین را یکی از محورهای مهم تقویت فعالیتهای بینالمللی عنوان کرد: ظرفیتهای دیجیتال و هوش مصنوعی میتواند اثربخشی ما را در معرفی معارف قرآنی به جهان افزایش دهد. بسیاری از نشستها نیز میتواند به صورت دیجیتال با حضور پژوهشگران سراسر دنیا برگزار شود.
دبیر کمیسیون قرآن با اشاره به آمادگی برای برگزاری نشستهای تخصصی مستمر، افزود: این امکان در کشور وجود دارد که هر روز یک نشست تخصصی قرآنی برای مخاطبان خارج از کشور برگزار شود. اگر تقویم موضوعی جلسات تنظیم شود، ما آمادگی معرفی شخصیتهای علمی و همکاری در این بخش را داریم.
وی همچنین از دستگاههای فعال در حوزه قرآن خواست تا برای ترجمه آثار اولویتدار، هماهنگی و مشارکت بیشتری داشته باشند و خلأهای موجود در حوزه نشریات بینالمللی قرآنی را شناسایی کنند.
مصطفوی در پایان با تأکید بر نقش «همافزایی» در کارگروه گفت: هر دستگاه باید تولیدات قابل ارائه به خارج از کشور را معرفی کند و تولیدات آینده نیز باید با نگاه بینالمللی انجام شود. تنها با همافزایی میتوان در این جنگ ترکیبی به شکل مؤثر حضور داشت.
