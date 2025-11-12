برنامه مسابقات قرآنی «مدهامتان»  

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اولین روز از رقابت های این دوره از مسابقات صبح امروز (چهارشنبه، ۲۱ آبان ماه) در دو بخش خواهران و برادران آغاز شد.

این رقابت ها در دو نوبت صبح و عصر برگزار می شود و تا روز جمعه، ۲۳ آبان ماه ادامه دارد. در این روز همزمان با مراسم اختتامیه از برترین های این دوره از مسابقات قرآنی مدهامتان تقدیر به عمل می آید.

جدول برنامه‌های امروز این رقابت‌ها به شرح ذیل است:

در بخش برادران در نوبت صبح در مسجد جامع کتابخانه به رقابت می پردازند. همچنین در مجتمع شهید آوینی اجرای گروهی در دستور کار خواهد بود. مستابقین در نوبت بعدازظهر از موزه تاریخی طبیعی، بوعلی سینا و گنبد علویان بازدید می کنند. همچنین پس از برگزاری نماز مغرب و عشاء در محفل انس با قرآن کریم در مسجد جامع شرکت خواهند کرد.

در بخش خواهران نیز در نوبت صبح مسابقات انفرادی تالار قرآن برگزار می شود و در نوبت بعدازظهر بازدید از موزه تاریخی طبیعی، بوعلی سینا و گنبد علویان در دستور کار قرار دارد. خواهران شرکت کننده در این مسابقات پس از برگزاری نماز مغرب و عشاء به بازدید باغ موزه دفاع مقدس می روند.

جدول، برنامه های پنج شنبه ۲۲ آبان هفدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان به شرح ذیل است:

در بخش برادران در نوبت صبح اجرای گروهی شهید آوینی برگزار می شود. همچنین برگزاری مسابقات در مسجد جامع کتابخانه نیز در دستور کار است. در نوبت بعدازظهر نیز ضمن ادامه برگزاری مسابقات بازدید از موزه تاریخ طبیعی، بوعلی سینا و گنبد علویان نیز در دستور کار قرار دارد. همچنین قرار است متسابقین برادر از ساعت ۲۰ به بازدید موزه دفاع مقدس استان بروند.

در روز دوم در بخش خواهران نیز در نوبت صبح بازدید از موزه تاریخ طبیعی، بوعلی سینا و گنبد علویان پیش بینی شده است.

همچنین در روز دوم (پنجشنبه، ۲۲ آبان ماه) مسابقات انفرادی خواهران در تالار قرآن نیز برگزار می‌شود. خواهران شرکت کننده در نوبت بعدازظهر اجرای گروهی شهید آوینی را در دستور کار دارند؛ ضمن اینکه مسابقات انفرادی خواهران در تالار قرآن نیز ادامه می یابد.

شایان ذکر است، اختتامیه هفدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان در روز جمعه ۲۳ آبان در سالن شهدای استانداری شهر همدان برگزار می شود.

