به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در حادثهای تکاندهنده در شهرستان گالووی ایرلند، یک دانشآموز ۱۳ ساله مسلمان به نام عرفانالدین قاضی توسط همکلاسیهای خود بهطور بیرحمانهای مورد ضربوشتم قرار گرفت؛ رخدادی که پلیس آن را به عنوان یک جنایت احتمالی ناشی از نفرت مورد تحقیق قرار داده است. این حمله در خیابان «شاپ استریت» رخ داده و ویدئوی منتشرشده از صحنه، نشان میدهد عرفان در حالی که از دو مهاجم میخواهد او را نزنند، بارها مورد ضربه قرار میگیرد و در پایان، پس از اصابت مشت به فکش، روی زمین فرو میافتد.
انتشار ویدئوی این حمله در شبکههای اجتماعی، موجی از خشم و اندوه را در میان جامعه کوچک مسلمانان بنگلادشی ایرلند برانگیخت. بسیاری از کاربران با اشاره به اینکه این نوجوان از شرکتکنندگان منظم مسابقات قرآن بوده است، این اقدام را مصداق آشکار اسلامهراسی دانستند. پدر او، «قیاسالدین قاضی»، در گفتوگو با رسانههای ایرلندی گفت: «ما همیشه از زندگی در ایرلند راضی بودیم، اما حالا فقط میخواهیم فرزندانمان بتوانند با امنیت به مدرسه بروند و بازگردند.»
در پی این حادثه، نشستی با حضور مقامات محلی، نمایندگان جامعه بنگلادشی، و نیروهای پلیس برگزار شد. مسئولان محلی ضمن ابراز همدردی با خانواده قربانی، خواستار بررسی دقیق انگیزههای نژادی یا مذهبی این حمله شدند. دو نوجوان مهاجم به برنامه انحراف جوانان (Youth Diversion Programme) ارجاع داده شدهاند، اما تحقیقات پلیس همچنان ادامه دارد.
این رویداد در حالی رخ میدهد که در ماههای اخیر موارد اسلامهراسی و اعتراضات ضد مهاجر در ایرلند افزایش یافته است. تنها چند هفته پیش، در پی حملهای ادعایی از سوی یک مهاجر به دختربچهای در دوبلین، بیش از هزار نفر در تظاهرات ضد مهاجر با پلیس درگیر شدند که نشانهای نگرانکننده از رشد تنشهای نژادی در این کشور اروپایی میباشد.
