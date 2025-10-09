به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پلیس منطقه یورک در استان انتاریوی کانادا از بازداشت مردی در تورنتو خبر داد که به اتهام «حمله منجر به صدمات بدنی و تهدید به قتل» به یک کارمند مسلمان در یکی از هتل‌های شهر مارکهام متهم شده است.

به گزارش شورای ملی مسلمانان کانادا، طی این حادثه مهاجم پس از آنکه از کارمند هتل درباره هویت قومی و دینی‌اش سؤال کرد و پاسخ شنید که وی مسلمان است، به او حمله‌ور شد و به شدت وی را مورد ضرب و شتم قرار داد. این شورا وضعیت جسمی قربانی را «وحشتناک و تغییردهنده زندگی» توصیف کرده است.

امیره الغوابی، نماینده ویژه دولت کانادا در امور مقابله با اسلام‌هراسی، این حمله را «کاملاً دهشتناک و بیرحمانه» خوانده و گفته است که مرد مسلمان «آن‌قدر شدید مورد ضرب و جرح قرار گرفته که ممکن است هرگز به‌طور کامل بهبود نیابد».

وی در پیامی در شبکه‌های اجتماعی تأکید کرد: مسلمانان کانادایی، مانند همه کانادایی‌ها، سزاوار امنیت هستند؛ اسلام‌هراسی همچنان تهدیدی جدی برای کشور ماست و باید با آن برخورد شود.

پلیس اعلام کرده است که مأموران ساعت ۳ بامداد برای رسیدگی به گزارش یک درگیری به محل اعزام شدند و کارمند ۵۴ ساله هتل را در حالی یافتند که به شدت از ناحیه سر مجروح شده بود. مظنون ۳۱ ساله در نزدیکی محل حادثه بازداشت شد.

در بیانیه پلیس آمده است: در جریان تحقیق مشخص شد که مظنون هنگام پرداخت هزینه اتاق، پس از رد شدن کارت اعتباری‌اش با کارمند هتل درگیر شد. پس از آنکه فهمید قربانی مسلمان است، رفتار او تغییر کرد، او را تهدید به قتل کرد و سپس در یکی از اتاق‌ها به‌شدت مورد حمله قرار داد.

**************

پایان پیام/ 345