پیام تسلیت شورای علمای شیعه افغانستان در پی ارتحال عالم مطرح شیعه در کابل

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی ارتحال عالم مطرح و خدوم شیعه، مرحوم حجت الاسلام و المسلمین ضامن‌علی محقق دایمیردادی، شورای علمای شیعه افغانستان پیام تسلیتی صادر کرد و گوشه‌ای از خدمات آن مرحوم را یادآور شد.

متن پیام تسلیت شورای علمای شیعه افغانستان به شرح ذیل است:

سم الله الرحمن الرحیم

عن النبی(ص): إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ".

بدون تردید ارتحال عالم فاضل، مجاهد و مخلص، آیت الله، ضامن علی محقق دایمردادی، رئیس کمیسیون تحقیقات شورای علمای شیعه افغانستان، ضایعه بس بزرگ و جبران ناپذیر برای مردم و حوزات علمیه و مراکز فرهنگی دینی افغانستان است.

شورای علمای شیعه افغانستان این ضایعه عظما را به محضر مبارک ولیعصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، مردم مسلمان کشور، حوزات علمیه، شاگردان و بیت شریف این عالم مخلص خدوم و پژوهشگر، تسلیت عرض نموده و برای آن فقید سعید، علو درجات و برای بازماندگان مقام صابران را از خداوند منان(ج) استدعا می‌نماید.

استاد محقق عمر شریف و با برکت خویش را در مسیر جهاد، نشر و گسترش معارف قرآن و اهل بیت (ع) صرف نمود. وی عالم متبحری بود که در زمینه‌های مختلف چون ادبیات، فقه، اصول، کلام و تفسیر تخصص داشت و در این عرصه‌ها کارهای فراوان ارائه کرد که آخرین اثر نفیس ایشان "تفسیر منظوم" قرآن کریم بود که چند روز قبل از پایان یافتن حیات پربرکتش رونمایی گردید.

علاوه بر آثار علمی مکتوب، موسسات و مراکز دینی فرهنگی، نیز از این استاد مخلص و پرتلاش به جا مانده است که امیدواریم مردم متدین، مخصوصاً جامعه علمی و فرهنگی قدر این آثار پربرکت و نفیس را دانسته و از آنها به خوبی بهره برداری نمایند.

رحمت الله تعالی علیه

عاش سعیدا ومات سعیدا

شورای علمای شیعه افغانستان _ کابل

۲۳ / ۸/ ۱۴۰۴

.............

پایان پیام/