روزی مرحوم علامه طباطبایی (اعلی الله مقامه الشریف) در حال عبور از کوچه بودند که ناگهان پسربچهای دوچرخهسوار بیاحتیاطی کرد و با ایشان برخورد نمود. عمامه ایشان پرت شد و به هم ریخت.
اما علامه طباطبایی، عمامه را رها کرد و به سمت پسر دوچرخهسوار رفت و گفت : «پسرم چیزیت نشده؟ آسیبی ندیدی؟ درد نداری؟»
این برخورد مهربانانه و گذشت بزرگوارانه موجب آرامش کودک شد، اطرافیان را نیز درسآموز بود.
سید میرتقی حسینی گرگانی نقل میکند که علامه حتی پس از این حادثه هیچ گلایهای نکردند و در عمل درس صبر، گذشت داشتند.
◼️ ایشان نهتنها کودک را سرزنش نکردند، بلکه با مهربانی او را آرام کردند.
◼️ علامه طباطبایی نشان دادند که آموزههای اخلاقی و قرآنی باید در زندگی روزمره جاری باشد.
◼️ این رفتار برای کودک و اطرافیان درسی از اخلاق اسلامی و بزرگواری بود.
این حادثه ساده به یک درس اخلاقی تبدیل شد؛ بزرگان اخلاق، حتی در شرایط سخت، با مهربانی رفتار میکنند و همین رفتارها آنان را الگو و اسوه جامعه میسازد.
