به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزی مرحوم علامه طباطبایی (اعلی الله مقامه الشریف) در حال عبور از کوچه بودند که ناگهان پسربچه‌ای دوچرخه‌سوار بی‌احتیاطی کرد و با ایشان برخورد نمود. عمامه ایشان پرت شد و به هم ریخت.

اما علامه طباطبایی، عمامه را رها کرد و به سمت پسر دوچرخه‌سوار رفت و گفت : «پسرم چیزیت نشده؟ آسیبی ندیدی؟ درد نداری؟»

این برخورد مهربانانه و گذشت بزرگوارانه موجب آرامش کودک شد، اطرافیان را نیز درس‌آموز بود.

سید میرتقی حسینی گرگانی نقل می‌کند که علامه حتی پس از این حادثه هیچ گلایه‌ای نکردند و در عمل درس صبر، گذشت داشتند.

◼️ ایشان نه‌تنها کودک را سرزنش نکردند، بلکه با مهربانی او را آرام کردند.

◼️ علامه طباطبایی نشان دادند که آموزه‌های اخلاقی و قرآنی باید در زندگی روزمره جاری باشد.

◼️ این رفتار برای کودک و اطرافیان درسی از اخلاق اسلامی و بزرگواری بود.

این حادثه ساده به یک درس اخلاقی تبدیل شد؛ بزرگان اخلاق، حتی در شرایط سخت، با مهربانی رفتار می‌کنند و همین رفتارها آنان را الگو و اسوه جامعه می‌سازد.

........

پایان پیام/