به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ژوزف عون، رئیسجمهور لبنان، از وزیر امور خارجه خواست تا شکایت فوری علیه اسرائیل به دلیل ساخت دیوار بتنی در مرز جنوبی لبنان که از خط آبی عبور میکند، به شورای امنیت ارائه دهد.
چند روز پیش، رئیسجمهور لبنان دستورات مستقیمی به فرمانده ارتش صادر کرده بود تا ارتش در برابر هرگونه نفوذ رژیم صهیونیستی به اراضی جنوبی آزادشده، از حاکمیت ملی و امنیت شهروندان دفاع کند.
ساخت دیوار در خاک لبنان
نیروهای اسرائیلی ساخت یک دیوار عظیم جدید با عمق دو کیلومتر در داخل خاک لبنان را آغاز کردهاند. این دیوار بهویژه در پشت خط آبی و در مقابل روستاهای مارون الرأس و عیترون قرار دارد.
