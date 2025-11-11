ساخت دیوار توسط رژیم صهیونیستی در مناطق تازه اشغال شده در جنوب لبنان! + عکس

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رژیم صهیونیستی ساخت دیوار در مناطق تازه اشغال شده در جنوب لبنان را آغاز کرده است!
تصاویر منتشرشده نشان میدهد که نیروهای اسرائیلی در حال ساخت این دیوار در امتداد مرز با لبنان هستند. این دیوار از خط آبی ترسیمشده توسط سازمان ملل فراتر رفته و در مقابل شهرک افیفیم در شمال فلسطین اشغالی قرار دارد.
بخشی از این دیوار، بین یک تا دو کیلومتر در خاک لبنان و در نزدیکی یکی از پنج موقعیت استراتژیکی قرار دارد که با وجود الزام اسرائیل به عقبنشینی طبق توافق آتشبس ۲۰۲۴، همچنان تحت کنترل ارتش اسرائیل باقی ماندهاند.
این تجاوز آشکار در حالی صورت میگیرد که جوزف عون و نواف سلام رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان که مصر به خلع سلاح حزب الله هستند هنور واکنشی به این تجاوز اشکار به خاک لبنان نداشته اند.
