به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ محمود قماطی، عضو شورای سیاسی حزبالله تأکید کرد که رژیم صهیونیستی «در توهم تثبیت معادلات جدید» به سر میبرد که به آن اجازه میدهد لبنان را هر روز مورد تجاوز و حمله قرار دهد، بدون آنکه کسی مانع شود.
وی افزود: «نگرانی اسرائیلیها آشکار است و دلیل آن هیئتهایی است که روزانه به لبنان سفر میکنند. زیرا میدانند به اهداف خود نرسیدهاند و گمان میکنند فشار بینالمللی و نظامی نتیجه خواهد داد، اما چنین نخواهد شد.»
قماطی این سخنان را در مراسم تکریم به مناسبت «روز شهید» در بلدات جون و سعدیات، با حضور علما، شخصیتها و خانوادههای شهدا ایراد کرد.
او خطاب به رژیم صهیونیستی هشدار داد: «به فکر جنگ جدید علیه لبنان نباشید و حتی به شدت بخشیدن بحران، فکر نکنید، زیرا به سود شما نخواهد بود. در جنگ گذشته چهار لشکر نظامی به مرز لبنان ـ فلسطین آوردید و شکست خوردید، اکنون نیز دوباره تلاش میکنید و باز هم شکست خواهید خورد.»
وی همچنین خطاب به آمریکا گفت: «حماقت نکنید. هرگونه تجاوز به لبنان را با قدرت پاسخ خواهیم داد و از وطن، ملت و امت خود دفاع میکنیم و دشمن قادر نخواهد بود چیزی را بر ما تحمیل کند.»
قماطی با اشاره به اینکه جنوب لبنان «فرزندان همه طوایف را در خود جای داده»، تأکید کرد: مقاومت «از همه بدون استثنا دفاع کرده و لبنان و امنیت ملی عربی را حفظ کرده است».
او افزود مقاومت فلسطین و ایستادگی آن «عامل قدرتی مضاعف برای امنیت ملی عربی» بوده است. وی از دولتهای عربی خواست «از قدرت مقاومت بهره بگیرند نه برای جنگ در کشورهایشان، بلکه برای تقویت مقاومت در وطن خود و دفاع از آن. زیرا مقاومت خط مقدم دفاع از امنیت ملی عربی است.»
قماطی تأکید کرد: «مصلحت اعراب در بقای مقاومت است و باید فشارها برای حذف آن متوقف شود، زیرا تحقق چنین هدفی ممکن نیست.»
.................................
پایان پیام/ 167
نظر شما