به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آلون بن‌داوید، تحلیلگر نظامی کانال ۱۳ اسرائیل، در گزارشی تأکید کرد که «دو صحنه برای اسرائیل همچنان مبهم است: لبنان و ایران». او هشدار داد که تل‌آویو «به‌زودی با دورهای جدیدی از درگیری مواجه خواهد شد».

طبق گزارش الاخبار، بن‌داوید با اشاره به «توانایی شگفت‌انگیز حزب‌الله در بازیابی خود علی‌رغم ضربات سنگین»، از وجود دو جریان در داخل حزب‌الله خبر داد: جریانی که برای پاسخ فوری فشار می‌آورد و جریانی که ترجیح می‌دهد از رویارویی گسترده که ممکن است خیابان‌های لبنان را به آتش بکشد، اجتناب کند.

در داخل اسرائیل نیز بحث مشابهی جریان دارد: برخی خواهان تشدید تدریجی هستند و برخی دیگر از یک «نبرد کوتاه و محدود» برای تضعیف حزب‌الله و ایجاد فرصت برای دولت لبنان جهت خلع سلاح آن حمایت می‌کنند.

«شمال باید آرام شود تا بتوان به ایران حمله کرد»

مهم‌ترین بخش اظهارات بن‌داوید این جمله بود: «اگر اسرائیل قصد حمله به ایران را دارد، ابتدا باید با حزب‌الله تسویه حساب کند. باید جبهه شمال را آرام کرد تا بتوان به تهدید ایران پرداخت؛ اسرائیل نمی‌تواند همزمان با ایران وارد جنگ شود در حالی که حزب‌الله از شمال تهدیدی مستقیم ایجاد می‌کند».

وی همچنین بزرگ‌ترین نگرانی تل‌آویو را «سرعت بازتولید موشک‌های زمین به زمین ایران» دانست و به نقل از منابع آگاه گفت: «تنها چند ماه با بازگشت ایران به ذخایر موشکی پیش از حملات ۱۲ ژوئن فاصله داریم».

فرمانده سابق شمالی: راه‌حل سیاسی جواب نداده است

ایال بن‌رئوفن، فرمانده پیشین سپاه شمالی ارتش اسرائیل، در گفت‌وگو با کانال «اسرائیل نیوز ۲۴» اعلام کرد که «راه‌حل سیاسی هیچ نتیجه‌ای نداشته» و خواستار رویکردی «عاقلانه» شد. او تأکید کرد که اسرائیل جنگ داخلی در لبنان نمی‌خواهد، اما «در مرحله‌ای عملیات نظامی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود».

بن‌رئوفن به امکان انجام عملیات هدفمند مانند «ترور شیخ نعیم قاسم» اشاره کرد و گفت: «ما نمی‌توانیم با وضعیت فعلی کنار بیاییم و به آن عادت کنیم».

شهرهای شمالی اسرائیل در آستانه فروپاشی

در همین حال، رسانه‌های اسرائیلی بار دیگر از وضعیت بحرانی شهرک‌های شمالی این رژیم گزارش می‌دهند. ساسون گویتا، عضو کنست، به کانال ۱۲ گفت که شهر کریات شمونه «در وضعیت فروپاشی تقریباً کامل» قرار دارد.

وی شرح داد: «یک هفته پیش ساعت شش عصر به شهر رسیدم؛ خیابان‌ها تاریک، شهر کاملاً خالی، مرکز تجاری در تاریکی مطلق و همه مغازه‌ها بسته بود. دوستانم در حال جست‌وجوی آپارتمان در مرکز کشور هستند چون هیچ‌کس نمی‌خواهد اینجا بماند. دولت هیچ حمایتی نمی‌کند و کسی توان دیدن دوباره این فیلم را ندارد: جنگ جدید، خمپاره، ترس دائمی».

