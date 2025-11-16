به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نماینده پارلمان لبنان، بر مخالفت قاطع با طرح موسوم به «منطقه اقتصادی ترامپ» که رژیم صهیونیستی در تلاش برای تحمیل آن در جنوب لبنان است، تأکید کرد و گفت: مقاومت با قدرت، با این پروژه مخالفت میکند و همه لبنانیها نیز باید در دفاع از حاکمیت و استقلال کشور با آن مقابله کنند.
«حسین الحاج حسن» در مراسم یادبودی که در مجتمع امام سجاد(ع) در بلدة السویدیة ـ شعث برگزار شد، اظهار داشت: «آمریکاییها و اسرائیلیها از منطقهای اقتصادی و خالی از سکنه در جنوب لبنان سخن میگویند که آن را منطقه ترامپ اقتصادی نامیدهاند. این پروژه را مقاومت با قدرت رد میکند و باید همه لبنانیها در دفاع از وطن آزاد، مستقل و دارای حاکمیت، بدون توجه به تحریکاتی که برخی از خارج کشور دنبال میکنند، با آن مقابله کنند.»
وی افزود: «فشارهای اسرائیل، تحریمهای آمریکا و تحریکات داخلی تنها موجب افزایش پایداری لبنانیهایی خواهد شد که به استقلال و حاکمیت کشورشان پایبند هستند.»
الحاج حسن با اشاره به مساحت کامل لبنان گفت: «لبنان با مساحت ۱۰۴۵۲ کیلومتر مربع حقی است که نمیتوان از هیچ بخش آن چشمپوشی کرد و نباید اجازه داد هیچ اشغالی حتی بر ذرهای از خاک آن تحمیل شود.»
.............................
پایان پیام/ 167
نظر شما