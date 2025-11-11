به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس جمهور لبنان، جوزف عون، به بی‌نتیجه ماندن اقدامات دولت لبنان در برابر رژیم صهیونیستی اذعان کرد.

او با وجود تأکید بر ضرورت مذاکره با اسرائیل، به نقض مکرر آتش‌بس و ادامه تجاوزات این رژیم اشاره و گفت: رژیم صهیونیستی با تداوم اقدامات خصمانه و نقض قطعنامه ۱۷۰۱، به اشغال خاک لبنان و عدم بازگرداندن اسیران لبنانی ادامه می‌دهد.

وی همچنین گفت: از کشورهای دوست لبنان خواستیم تا در اعمال فشار بر رژیم اشغالگر برای پایبندی به توافق آتش‌بس کمک کنند، اما تاکنون نتایج مثبتی حاصل نشده است.

در همین حال، معاون نخست‌وزیر لبنان نیز در سخنانی به فشارهای بین‌المللی فزاینده‌ای که دولت لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله با آن مواجه است، اشاره کرد.

طارق متری تأکید کرد که لبنان به‌طور کامل به اعلامیه توقف عملیات خصمانه پایبند مانده است، در حالی که اسرائیل همچنان به نقض توافق آتش‌بس ادامه می‌دهد.

معاون نخست‌وزیر لبنان همچنین اعلام کرد که دولت، ارتش را مأمور کرده تا انحصار سلاح را در دست بگیرد و کنترل خود را بر سراسر قلمرو لبنان گسترش دهد.

او تصریح کرد که ادعاهای اسرائیل در این زمینه نادرست بوده و تاکنون رئیس‌جمهور لبنان پاسخی از سوی اسرائیل نسبت به پیشنهاداتش درباره تثبیت آتش‌بس دریافت نکرده است.

این اظهارات نشان‌دهنده چالش‌های جدی است که لبنان در برابر اقدامات خصمانه اسرائیل و فشارهای بین‌المللی برای خلع سلاح حزب‌الله با آن مواجه است.

