به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، روز جمعه در دیدار با هیئتی از بانک جهانی در کاخ بعبدا اعلام کرد که لبنان به توافق آتش‌بس پایبند است، اما رژیم صهیونیستی با افزایش حملات خود به جنوب لبنان، این توافق را نقض کرده است.

وی با اشاره به ادامه اشغال نقاط پنجگانه توسط رژیم صهیونیستی، تأکید کرد که این تجاوزات امنیت و ثبات منطقه را تهدید می‌کند.

درخواست همکاری بانک جهانی با لبنان

رئیس‌جمهور لبنان در این دیدار از بانک جهانی خواست تا در مسیر توسعه پایدار و اجرای اصلاحات، لبنان را همراهی کند. وی افزود: با وجود چالش‌های داخلی و منطقه‌ای، لبنان به اجرای اصلاحات اقتصادی و ساختاری پایبند است و نیازمند حمایت‌های بین‌المللی برای تحقق این اهداف می‌باشد.

افزایش تنش‌ها در جنوب لبنان و تهدیدات آمریکا

در روزهای اخیر، رژیم صهیونیستی حملات گسترده‌ای به مناطق جنوبی لبنان انجام داده که موجب افزایش تنش‌ها در این منطقه شده است. هم‌زمان، آمریکا به ارتش لبنان یک ماه مهلت داده تا انحصار سلاح را اجرایی کند و در غیر این صورت، تهدید کرده است که رژیم صهیونیستی ممکن است دور جدیدی از درگیری‌ها را آغاز کند.

رئیس‌جمهور لبنان در پایان سخنان خود بر اهمیت حفظ صلح و امنیت کشور تأکید کرد و خواستار تقویت همکاری‌های بین‌المللی و حمایت نهادهای مالی جهانی برای توسعه اقتصادی و ثبات منطقه‌ای شد.

