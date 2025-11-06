ارتش لبنان حملات اسرائیل را محکوم کرد و اجرای طرح خلع سلاح مقاومت را متوقف ساخت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی حملات هوایی و توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به مناطق جنوبی لبنان، ارتش این کشور با انتشار بیانیه‌ای، این اقدامات را تجاوز آشکار به خاک لبنان دانست و تأکید کرد که چنین رویکردی در ادامه جنگ، غیرقابل پذیرش بوده و با پاسخ مناسب مواجه خواهد شد.

توقف طرح خلع سلاح مقاومت در جنوب رود لیتانی

هم‌زمان با این موضع‌گیری، خبرنگار شبکه المنار گزارش داد که فرمانده ارتش لبنان در واکنش به تجاوزات اخیر اسرائیل، پیشنهاد داده است اجرای طرح ارتش برای خلع سلاح مقاومت در جنوب رود لیتانی متوقف شود.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، ارتش لبنان تکمیل مرحله اول این طرح را مشروط به عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی از پنج نقطه اشغالی و توقف حملات به خاک لبنان کرده بود. با ادامه تجاوزات، ارتش این کشور استقرار در مناطق جنوبی را غیرممکن دانسته و آغاز مرحله دوم عملیات خلع سلاح را متوقف کرده است.

در شرایطی که آمریکا خواستار اجرای کامل طرح خلع سلاح در سراسر لبنان تا پایان سال جاری شده، حزب‌الله لبنان در برابر این فشارها ایستادگی کرده و ارتش نیز مأموریت مقابله با تجاوزات رژیم صهیونیستی را در اولویت قرار داده است.

........

پایان پیام/