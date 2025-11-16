به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمدیوسف جهانگیر، ورزشکار شیعه افغانستانی، موفق به کسب مدال طلای مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی در رشته موی‌تای شد.

جهانگیر که کاپیتان تیم ملی موی‌تای افغانستان هم هست، با شکست حریف اندونزیایی خوددر یک چهارم نهایی و مغلوب ساختن حریف عربستانی خود در نیمه نهایی به فینال صعود کرد.

این ورزشکار شیعه در بازی فینال این دور مسابقات در برابر حریفی از کشور ترکیه قرار گرفت و با پیروزی بر «مهمت علی میرِک» قهرمان وزن منفی ۷۵ کیلوگرم در این رشته شد.

مدال طلای این جوان شیعه، نخستین طلای این دور مسابقات بین‌المللی در رشته‌های مختلف برای افغانستان است و نقطه عطفی برای ورزش‌های رزمی این کشور به حساب می‌آید.

گفتنی است، محمد یوسف جهانگیر متولد شهر کابل، از اقوام هزاره و شیعه مذهب است. پدر او کارگری ساده در نانوایی و خودش در کنار خیابان به دست‌فروشی می‌پردازد.

او در یک مستند کوتاه از سختی‌های کار خود در کنار ورزش و همچنین مشکلات اقتصادی خانواده‌اش می گوید و بزرگترین هدف خود را قهرمانی در المپیک جهانی عنوان کرده بود.

