به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ فیروز عزتدوست، معاون جوانان ادارهکل ورزش و جوانان استان گیلان امروز یکشنبه، 27 اردیبهشت 1405 در نشست سازمانهای مردمنهاد که در سالن جلسات این اداره کل برگزار شد، از اجرای مجموعهای از برنامههای فرهنگی، آموزشی و حمایتی همزمان با هفته ازدواج و خانواده در سطح استان خبر داد و گفت: هفته ازدواج از ۲۸ اردیبهشت تا ۳ خردادماه با شعار «پیوند مهر، ازدواج آسان و تعالی نسل» نامگذاری شده است.
وی با اشاره به سیاستهای کلان حوزه جوانان در زمینه ترویج فرهنگ ازدواج آسان، تحکیم بنیان خانواده و ارتقای مهارتهای فردی و اجتماعی جوانان اظهار کرد: معاونت امور جوانان ادارهکل ورزش و جوانان گیلان با همکاری دستگاهها، مراکز مشاوره و فعالان فرهنگی، برنامههای متنوعی را در سراسر استان اجرا کرده است.
عزتدوست یکی از مهمترین محورهای این برنامهها را برگزاری کارگاههای آموزشی پیش از ازدواج عنوان کرد و گفت: این دورهها با محورهایی همچون مهارتهای ارتباطی زوجین، مدیریت تعارض و حل مسئله، سواد رسانهای در زندگی مشترک، مسئولیتپذیری خانوادگی و مهارتهای اقتصادی و مدیریت مالی خانواده برگزار شد.
معاون جوانان ادارهکل ورزش و جوانان گیلان همچنین از برگزاری نشستها و همایشهای تخصصی در حوزه خانواده و جوانان خبر داد و افزود: این نشستها با حضور اساتید، مشاوران خانواده و فعالان حوزه جوانان و با موضوعاتی از جمله ازدواج آسان و پایدار، تحکیم بنیان خانواده، نقش خانواده در کاهش آسیبهای اجتماعی و سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی برگزار شد.
وی در ادامه به اجرای جشن «وصال» و تجلیل از زوجهای موفق در سطح استان اشاره کرد و گفت: در قالب این برنامه، حرکت نمادینی از ورزشگاه عضدی به سمت پیادهراه فرهنگی شهرداری رشت برگزار و جشن بزرگ وصال همراه با تجلیل از ۴۰ زوج جوان اجرا شد.
عزتدوست خاطرنشان کرد: همچنین در تمامی شهرستانهای استان از زوجهای جوان موفق، کارآفرین و فعال اجتماعی بهمنظور الگوسازی و ترویج فرهنگ ازدواج موفق تجلیل شد و زوجهای دارای دو فرزند و بیشتر نیز مورد تقدیر قرار گرفتند.
وی ارائه خدمات مشاورهای رایگان را از دیگر اقدامات مهم این معاونت دانست و تصریح کرد: خدمات مشاوره روانشناسی، خانواده و پیش از ازدواج با همکاری مراکز تخصصی مشاوره به جوانان ارائه شد و پاسخگویی تخصصی در حوزه مسائل عاطفی، خانوادگی و مهارتهای زندگی مشترک در دستور کار قرار گرفت.
عزتدوست همچنین از اجرای پویش «خشت اول و بنای مستحکم» با همکاری مراکز مشاوره خبر داد و گفت: این پویش با هدف ارتقای آگاهی جوانان نسبت به مهارتهای زندگی مشترک، تحکیم بنیان خانواده و ترویج ازدواج آگاهانه در سطح استان برگزار شد.
معاون جوانان ادارهکل ورزش و جوانان گیلان با اشاره به اجرای برنامههای فرهنگی و رسانهای افزود: تولید و انتشار محتوای فرهنگی در فضای مجازی و رسانههای محلی با محورهای ترویج ازدواج آسان، فرزندآوری، تحکیم روابط خانوادگی و امیدآفرینی در بین جوانان انجام شد.
وی همچنین از اجرای طرح تسهیلات خرید جهیزیه برای زوجهای جوان خبر داد و بیان کرد: معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در راستای تسهیل ازدواج، طرح اعطای وام ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی خرید لوازم خانگی ایرانی را آغاز کرده است.
عزتدوست افزود: این تسهیلات با سود ۲۳ درصد و بازپرداخت ۲۴ ماهه به زوجین واجد شرایط پرداخت میشود و متقاضیان میتوانند در بازه هفته ازدواج، از ۲۶ اردیبهشت تا ۳ خرداد ۱۴۰۵، با مراجعه به سامانه همراه و سامانه ملی ازدواج از این تسهیلات بهرهمند شوند.
