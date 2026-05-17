به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر مسعود پزشکیان، با حضور میدانی در یکی از مساجد شهر تهران، از روند اجرای طرح «حکمرانی محلهمحور و مسجدمحور» بازدید و از نزدیک در جریان اقدامات انجامشده در حوزه شبکهسازی اجتماعی محلات، نحوه ارائه خدمات دستگاههای اجرایی و برنامههای فرهنگی و آموزشی مرتبط با مدیریت و کاهش مصرف انرژی قرار گرفت.
در جریان این بازدید، رئیسجمهور ضمن بررسی میدانی ظرفیتهای ایجادشده در بستر مسجد بهعنوان کانون همافزایی اجتماعی و حکمرانی مردمی، بر اهمیت تقویت پیوند میان نهادهای اجرایی، گروههای مردمی، ائمه جماعات، فعالان محلی و خانوارها در پیشبرد سیاستهای عمومی کشور تأکید کرد.
دکتر پزشکیان همچنین روند اجرای برنامههای آموزشی و ترویجی مرتبط با اصلاح الگوی مصرف در میان خانوادهها، میزان مشارکت ساکنان محله در طرحهای صرفهجویی و نحوه توزیع خدمات و تجهیزات کاهنده مصرف را مورد ارزیابی و نظارت قرار داد.
رئیسجمهور در این بازدید، تغییر الگوی رفتاری جامعه در حوزه مصرف را از ضروریترین الزامات شرایط کنونی کشور دانست و با اشاره به جایگاه راهبردی مساجد در فرهنگسازی عمومی اظهار داشت: مساجد بهواسطه برخورداری از سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و نقش تاریخی خود در ساماندهی امور اجتماعی، میتوانند محور اصلی ترویج فرهنگ صرفهجویی، مسئولیتپذیری اجتماعی و اصلاح سبک زندگی در کشور باشند.
دکتر پزشکیان با تأکید بر اینکه اصلاح الگوی مصرف در تمامی بخشها، بهویژه در حوزه انرژی، از مهمترین مؤلفههای ارتقای تابآوری اقتصادی کشور در شرایط فعلی محسوب میشود، تصریح کرد: میزان مصرف در برخی حوزهها بهمراتب فراتر از استانداردهای متعارف است و حتی در شرایط عادی نیز ضرورت داشت با هدف جلوگیری از اسراف و بهرهوری بهینه منابع، روند مصرف اصلاح شود؛ امروز اما با توجه به شرایط ویژه کشور، این مسئله به یک ضرورت حیاتی و راهبردی تبدیل شده است.
رئیسجمهور با اشاره به تلاش دشمنان برای اعمال فشار بر اقتصاد کشور و ایجاد نارضایتی اجتماعی از مسیر اختلال در تأمین انرژی و خدمات عمومی، خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم با مشارکت مردم، میزان مصرف برق، گاز و آب را مدیریت و کاهش دهیم، علاوه بر خنثیسازی بخشی از فشارها و توطئههای اقتصادی دشمنان، امکان اداره پایدار و بدون چالش کشور نیز فراهم خواهد شد.
دکتر پزشکیان در ادامه با اشاره به اقدامات اجرایی انجامشده در این مسجد، از جمله آغاز نصب پنلهای خورشیدی با کاربری سایبان، تعویض موتورهای پرمصرف کولرهای آبی با تجهیزات کممصرف، بهینهسازی سامانههای سرمایشی و توزیع تجهیزات کاهنده مصرف آب، این اقدامات را نمونهای موفق از حکمرانی مشارکتی و مدیریت محلهمحور دانست و اظهار داشت: در صورت تعمیم چنین الگوهایی در سطح کشور، ظرف مدت کوتاهی میتوان بدون تحمیل هزینههای سنگین زیرساختی، ظرفیتی معادل احداث چند نیروگاه جدید برای کشور ایجاد کرد.
رئیس جمهور همچنین با اشاره به ارزش اقتصادی حاملهای انرژی و ضرورت مدیریت بهرهورانه منابع ملی افزود: گازی که امروز برای تأمین سوخت نیروگاهها مصرف میشود، در صورت مدیریت مصرف داخلی، قابلیت ایجاد درآمدهای قابلتوجهی برای کشور را دارد و منافع حاصل از آن میتواند مستقیماً در بهبود معیشت و رفاه عمومی مردم اثرگذار باشد؛ از اینرو، پرهیز از مصرف غیرضروری و اسراف، یک مسئولیت ملی و راهبردی است.
دکتر پزشکیان تأکید کرد: اگر خواهان ایرانی مقتدر، باعزت و برخوردار از توان ایستادگی در برابر فشارهای خارجی هستیم، مسیر تحقق آن از مدیریت صحیح منابع، صرفهجویی، ارتقای بهرهوری و مشارکت مسئولانه مردم در مصرف میگذرد.
رئیس جمهور در بخش دیگری از این بازدید، به برنامه دولت برای توسعه خدمات سلامت در چارچوب طرح محلهمحور و مسجدمحور اشاره کرد و گفت: دولت آمادگی دارد با بهرهگیری از ظرفیت پزشکان، نیروهای سلامتمحور و شبکههای مردمی هر محله، خدمات بهداشتی و درمانی را در بستر مساجد و مراکز محلی طراحی و ارائه کند.
دکتر پزشکیان افزود: مراکز بهداشت محلات باید به پایگاههای جامع ارائه خدمات سلامت تبدیل شوند؛ بهگونهای که شهروندان بتوانند بخش عمده خدمات تخصصی مورد نیاز خود را در همان مراکز دریافت کنند و تنها در موارد ضروری و نیاز به بستری یا خدمات فوقتخصصی به سایر مراکز ارجاع شوند؛ رویکردی که ضمن ارتقای عدالت در دسترسی، موجب کاهش هزینههای درمان و افزایش رضایتمندی عمومی خواهد شد.
.........
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما