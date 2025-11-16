نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه نخواهند داد دشمنان نگاه چپ به خاک ایران اسلامی داشته باشند

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار حسین معروفی معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج مستضعفین طی سخنانی در آیین رونمایی از شعار هفته بسیج سال ۱۴۰۴ در مدرسه دخترانه گل‌های فاطمه (س) تهران، با بیان اینکه در دفاع مقدس هشت ساله ۳۶ هزار دانش‌آموز تقدیم انقلاب اسلامی شد، اظهار کرد: در جنگ نابرابر هشت ساله تمام اشرار عالم در برابر ما صف آرایی کردند، اما این دانش‌آموزان شهید در کنار دیگر شهدا مقاومت کردند تا اجازه ندهند دشمن به خاک این کشور تجاوز کند.

معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج مستضعفین گفت: شعار زن، زندگی و آزادی را از ما دزدیدند، زیرا مفسرین واقعی این شعار، همان ۳۶ هزار شهید دانش‌آموز و شهدای زن و دختر ایران هستند که با رشادت‌هایشان درس زندگی را به ما آموختند.

سردار معروفی با بیان اینکه دشمنان ناموس ما را در بستر فضای مجازی مورد تهاجم قرار می‌دهند، بیان کرد: فضای مجازی یعنی دریا و اگر در دریا شنا بلد نباشیم، غرق می‌شویم؛ بنابراین باید مراقب فضای مجازی باشیم.

وی تأکید کرد: امروز دشمنان به دنبال تصرف زمین نیستند، زیرا به دلیل آمادگی نیروهای مسلح و اقتدار ملت ایران و رهبری حکیم، قادر به تحقق این موضوع نیستند و لذا آنها بیشتر به دنبال تصرف ذهن‌های جوانان ایرانی هستند.

معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج مستضعفین بیان کرد: تا زمانیکه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از جمله بسیج و سپاه در میدان آماده هستند، اجازه نخواهند داد دشمنان نگاه چپ به خاک ایران اسلامی داشته باشند.

گفتنی است در جریان این آیین از شعار «بسیج، مردم، اقتدار ملی» به عنوان شعار محوری هفته بسیج سال ۱۴۰۴ رونمایی به عمل آمد.

