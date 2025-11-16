به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آئین بدرقه نخستین کاروان‌های دانشگاهی به سرزمین وحی ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان بامداد امروز، ۲۵ آبان‌ماه در ترمینال سلام فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) برگزار شد.

بنابر گفته حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد طاهری، رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان درباره تعداد اعزام‌ها گفت: نخستین کاروان عمره دانشجویی از تهران و یزد به سرزمین وحی اعزام شدند.

وی با اشاره به اعزام ۸ هزار نفر از دانشجویان و اساتید در بیست و یکمین دوره عمره دانشگاهیان، تصریح کرد: آخرین کاروان ۲۷ آذرماه اعزام می‌شود و هفتم دی‌ماه به وطن بازخواهند گشت. دسته‌بندی کاروان‌ها نیز به این صورت است که در گروه اول دختران مجرد و متأهل اعزام می‌شوند، سپس گروه دوم شامل اساتید و متأهلین و در گروه سوم دانشجویان پسر اعزام خواهند شد. ۱۰ عقد زوج دانشجویی از جمله ویژه برنامه‌های این دوره از عمره دانشگاه‌هیان است.

وی با تشریح برنامه‌های فرهنگی و معنوی کاروان‌های دانشجویی در سفر عمره مفرده، به جزئیات تدارکات انجام شده در مکه و مدینه پرداخت و تصریح کرد: برای کاروان‌های دانشجویی مستقر در مکه و مدینه برنامه‌های مشخصی پیش‌بینی شده است.

حجت‌الاسلام طاهری درباره اقدامات برای ارتقای سطح معرفتی و دانشی ویژه دانشجویان، گفت: برنامه روایتگری مکه و مدینه از جمله اقدامات ماست. یک روایتگر اعزام کرده‌ایم تا روزی یک جلسه برای کاروان‌هایی که در هتل‌ها مستقر هستند، این برنامه را برگزار کند.

برپایی مناجات‌خانه در مکه مکرمه

حجت‌الاسلام طاهری افزود: در کنار این برنامه، مناجات‌خانه را در مکه مکرمه برپا کرده‌ایم. دو نفر از روحانیون اهل مناجات را دعوت کرده‌ایم تا هر شب در هتل‌های مکه برنامه مناجات داشته باشند. همچنین در مدینه نیز دو نفر از ذاکران و مداحان اهل‌بیت(ع) مستقر هستند تا دانشجویان از برنامه مداحی و ذکر توسل بهره‌مند شوند.

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان ادامه داد: چند نفر از وعاظ و سخنرانان نیز دعوت شده‌اند تا نشست‌های معرفتی برگزار کنند و دانشجویان از مباحث معرفتی آنان استفاده کنند. همچنین به کاروان‌ها توصیه کرده‌ایم که برنامه ختم قرآن و صلوات را در هتل‌ها داشته باشند. البته مانند گذشته امکان برگزاری برنامه‌های دسته‌جمعی در حرم وجود ندارد، اما تلاش کردیم برنامه‌های معنوی هتل‌ها به نحوی باشد که اوقات دانشجویان در فضای معنوی سپری شود.

وی درباره سهمیه جایگزین برای دانشجویان انصرافی از این سفر، گفت: امسال برخلاف سال‌های گذشته، میزان انصراف‌ها بسیار کم بود و تقریباً اکثر دانشجویان اصلی در کاروان‌ها حضور دارند و تنها تعداد کمی از ذخیره‌ها جایگزین شده‌اند. در حال پیگیری و رایزنی هستیم تا اگر امکان داشت چند کاروان دیگر اضافه کنیم تا دانشجویان ذخیره نیز اعزام شوند.

حجت‌الاسلام طاهری با اشاره به اهمیت بهره‌برداری معنوی از سفر عمره اظهار کرد: به تعبیر امیرالمؤمنین(ع)، فرصت معنوی مانند ابر می‌گذرد. لحظه‌لحظه آن باید غنیمت شمرده شود، به‌ویژه اینکه زائران پا در سرزمینی می‌گذارند که هر نقطه‌اش یادآور واقعه‌ای از تاریخ اسلام است؛ از قبرستان بقیع و مسجدالنبی گرفته تا مساجد تاریخی و محل‌های مرتبط با پیامبر اکرم(ص).

دعوت دانشجویان به تفکر و تأمل

وی ادامه داد: سرزمین مکه نیز همین‌گونه است. هر محله‌اش یادآور محل سکونت پیامبر(ص) و خاطرات زندگی انبیا است. سعی بین صفا و مروه یادآور حضرت ابراهیم(ع)، حضرت هاجر و تولد حضرت اسماعیل(ع) است. دانشجویان باید در این فضا بیشتر به تفکر و تأمل بپردازند، خلوت کنند، با پیامبر(ص) صحبت کنند و در مسجدالحرام نیز گاهی بنشینند و بدون ذکر یا دعا، فقط به خانه کعبه نگاه کنند که بنا بر روایت، نوعی عبادت است.

حجت‌الاسلام طاهری افزود: با نگاه به کعبه انسان در خود فرو می‌رود، اعمال و رفتار خود را مرور می‌کند و به آینده می‌اندیشد. در روایت داریم که این نگاه از ۷۰ سال عبادت برتر است.

یادآور می‌شود، در بیست و یکمین دوره عمره دانشگاهیان ۱۲۲ هزار نفر برای عمره دانشگاهیان ثبت‌نام‌کردند که ۸ هزار نفر اعزام می‌شوند. سفر عمره از ۲۵ آبان آغاز شده و تا ۲۷ آذر ادامه دارد.

نخستین کاروان بیست و یکمین دوره عمره دانشگاهیان، بامداد امروز ۲۵ آبان‌ماه از یزد و تهران راهی سرزمین وحی شدند.

