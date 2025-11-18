به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دانشگاه علوم اسلامی رضوی برای نخستین بار، دوره آموزشی و پژوهشی جامعی با محوریت «تبلیغ دین در عرصه بینالملل» را از مبانی نظری تا تجربه کاوی میدانی برگزار میکند.
این دوره با هدف تربیت نیروهای متخصص برای فعالیتهای تبلیغی در سطح جهانی طراحی شده است.
شرکتکنندگان در این برنامه آموزشی از مزایای ویژهای برخوردار خواهند شد که شامل موارد زیر است:
۱. برگزاری اردوهای آموزشی میدانی.
۲. اعطای گواهی رسمی حضور در دوره.
۳. فراهمسازی امکان مشارکت در فعالیتهای پژوهشی تخصصی.
۴. امکان عضویت در کارگروههای تخصصی تبلیغ دین.
بنابر اعلام دبیرخانه این دوره، به دلیل محدودیت ظرفیت پذیرش، اولویت با متقاضیانی است که مسلط به زبانهای خارجی هستند.
این برنامه آموزشی با برگزاری یک میزگرد تخصصی آغاز خواهد شد و موضوع محوری این میزگرد، «تنظیم سند راهبردی مبانی نظری تبلیغ دین در عرصه بینالملل» است.
سخنرانان این نشست تخصصی عبارتند از:
حجتالاسلاموالمسلمین جواد معین (معاون امور بینالملل حوزههای علمیه خراسان)
آقای اورعی کریمی (کارشناس امور بینالملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی)
لازم به ذکر است، علاقهمندان به شرکت در این دوره میتوانند جهت ثبتنام، مشخصات خود را به شماره ۰۹۳۵۴۸۸۴۴۹۸ ارسال نمایند.
