آیا ائمه (ع) مقام ولایت بر تشریع دارند؟

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) _ ابنا: ولایت بر تشریع، حق قانون‏‌گذاری است و به خداوند اختصاص دارد؛ اما ولایت تشریعی نوعی سرپرستی در محدوده‌ قانون الهی است. «ولایت در محدوده قوانین شریعت» یعنی، چه کسی والی و سرپرست است؛ نه این‏که چه کسی حق دارد قانون و شریعت، جعل و وضع کند. این ولایت تشریعی قطع شدنی نیست و همیشه کارشناسان دین، مردم را رهبری صحیح خواهند کرد. جانشینان انبیا، به ویژه امامان معصوم نیز حضوری پیامبرگونه دارند، به آنان وحی تشریعی نمی‌شود تا حکم تازه‏‌ای از سوی خداوند بیاورند اما از مقام و جایگاه ولایتْ، کارِ پیامبرانه می‌کنند. این ولایت، همان ولایت تشریعی و سرپرستی امّت است که هرگز زوال نمی‌پذیرد. ولایت حاکم اسلامی نیز از سنخ ولایت تشریعی است که در محدوده شریعت قابل اجراست (۱).

نکته قابل توجه، تفکیک ولایت بر تشریع و ولایت تشریعی است. ائمه (ع) حجت الهی‌اند، حقیقت قرآن و سنّت، نزدشان است و دین و شریعت الهی را تفسیر و تبیین معصومانه می‌کنند اما وحی و تشریع از خداوند دریافت نمی‌کنند و بر دین و شریعت، نمی‌افزایند. یعنی ولایت بر تشریع ندارند. از طرفی بشر در عصر خاتمیت، به برکت وجود امام، از عالم غیب منقطع نمی‌شود. امامان، مبیّنِ احکام شریعت، پاسدار و نگاهبان راستین دین الهی و دانش پیامبراند که بیانِ تفصیلی احکام و شریعت را نیز بر عهده دارند. درنتیجه با بسته شدن دفتر نبوّت، ولایت هرگز منقطع و برچیده نمی‌شود.

ولایت شئون مختلفی دارد؛

الف. ولایت در تشریع یا جعل شریعت الهی: مخصوص خداوند است.

ب. ولایت تشریعی: دارای مراتب است؛

. آوردن شریعت از جانب خداوند: مخصوص رسول‌اکرم (ص) است.

. تبیین معصومانه شریعت الهی: علاوه بر پیامبر، ائمه (ع) نیز این ولایت را دارند.

. اجرای احکام و حدود شریعت در جامعه اسلامی: وظیفه متولی امور مسلمانان است یعنی پیامبر یا امام و یا منصوب از جانب ایشان (۲).

بنابراین می‌توان گفت ولایت بر تشریع، حق قانون‏‌گذاری خداوند است اما ولایت تشریعی نوعی سرپرستی در محدوده‌ قانون الهی است. از آنجاکه پس از رحلت پیامبراکرم (ص) دین اسلام و قرآن کریم برای عموم مسلمانان، کامل تفسیر و تبیین نشده بود، مرجعیتْ در حل اختلافِ علما، برای فهم دین و بیان تفصیل احکام و شریعت بر عهده ائمه (ع) نهاده شد؛ یعنی ائمه (ع) با علم خدادادی و نیز علم گرفته شده از جانب رسول‌اکرم (ص) مسئول تبیین و تفسیر معصومانه دین هستند.

پی‌نوشت

