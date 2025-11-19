به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اعضای هیئت ریاست عمومی نظارت و تعقیب فرامین و احکام در بخش تحصیلات عالی با حجت الاسلام و المسلمین دکتر سیدعبدالحمید ثابت، رئیس نمایندگی جامعة المصطفی افغانستان دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار، آقای سادات ضمن ابراز خرسندی از دیدار با حجت الاسلام و المسلمین سیدعبدالحمید ثابت رئیس نمایندگی جامعة المصطفی افغانستان فعالیت‌های فرهنگی، علمی و پژوهشی نمایندگی را ارزشمند و تأثیرگذار توصیف کرده و تأکید نمود که این نهاد طی سال‌های اخیر نقش مهمی در اعتلای سطح علمی و تقویت بنیادهای فرهنگی در کشور ایفا کرده است.

اعضای هیئت ریاست عمومی نظارت و تعقیب فرامین و احکام در بخش تحصیلات عالی، این اقدام را نشانه رویکرد علمی‌محور و مسئولانه نمایندگی دانسته و تأکید کردند که ارتقای سطح تحصیلی کارمندان دولتی، تأثیر مستقیم بر بهبود خدمات اداری خواهد داشت.

در ادامه رئیس نمایندگی جامعة المصطفی افغانستان ابراز داشت: نمایندگی جامعة المصطفی افغانستان مأموریت خود را بر اساس ترویج معارف اسلامی، تحکیم هویت دینی و تربیت نیروی انسانی متخصص استوار ساخته و در این راستا تلاش دارد برنامه‌های خود را با کیفیت بهتر و دامنه گسترده‌تر اجرا نماید.

در پایان حجت الاسلام و المسلمین ثابت تأکید کرد: ارتقای علمی کارمندان دولتی به سود کل نظام اداری افغانستان است.

