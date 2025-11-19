تعطیلی کربلای معلی به مناسبت شهادت حضرت زهرا(س)

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای استان کربلا سه شنبه هفته آتی را به مناسبت سالروز شهادت حضرت فاطمه (س)، تعطیل رسمی اعلام کرد.

به گزارش السومریه نیوز، این شورا در بیانیه‌ای با اعلام برگزاری جلسه عادی شورای استان، به بررسی شماری از پرونده‌های خدماتی و امنیتی و تربیتی در چارچوب تلاش‌های مستمر شورا برای بهبود اوضاع استان و تقویت سطح خدمات به شهروندان اشاره کرد.

در این جلسه تعطیلی تمامی ادارات استان به جز ادارات امنیتی و خدماتی در روز سه شنبه هفته آتی مصادف ۲۵ نوامبر به مناسبت سالروز شهادت حضرت فاطمه (س)، تصویب شد.

