ویژه برنامه آموزشی ایام فاطمیه ویژه پرسنل آستان مقدس حضرت معصومه(س) برگزار شد + عکس

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین میرمحمدی، استاد حوزه و دانشگاه، در ویژه برنامه آموزشی ایام فاطمیه برای پرسنل که به همت اداره آموزش آستان و با حضور حدود ۳۰۰ نفر از کارکنان و خدام خواهر و برادر برگزار شد، با اشاره به رخدادهای پس از رحلت پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآلهوسلّم، بر نقش تاریخی حضرت زهرا سلاماللهعلیها در دفاع از ولایت تأکید کرد و گفت: ایشان نه تنها برای همه بشریت، بلکه حتی برای امام زمان عجل الله فرجه الشریف نیز الگویی کامل هستند.
این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به ماجرای «صحیفه» و «آیه نجوا» در قرآن کریم، خاطرنشان کرد: خداوند با نزول آیاتی، توطئهها را آشکار و مؤمنان را از افتادن در دام فتنههای حفظ کرد.
حجتالاسلام والمسلمین میرمحمدی همچنین به حذف ذکر «حیّ علی خیر العمل» از اذان اشاره و بیان کرد: این ذکر که شعار بیعت با امیرالمؤمنین علیهالسلام در غدیر بود، به دست جریان سقیفه از اذان حذف شد تا خاطره غدیر از اذهان مسلمانان زدوده شود.
وی با تأکید بر الگوگیری از حضرت زهرا سلاماللهعلیها در دفاع از ولایت، افزود: ایشان با وجود شرایط سخت و مصائب فراوان، هرگز از حمایت از امام زمان خویش دست برنداشت و حتی در سختترین شرایط، برای دفاع از حریم امامت و ولایت، حاضر به حضور در انظار و گفتوگو با نامحرمان شد.
استاد حوزه و دانشگاه در پایان، بر لزوم مطالعه دقیق تاریخ اسلام توسط نسل جوان تأکید و تصریح کرد: آشنایی با واقعیتهای تاریخی، از جمله ماجرای صحیفه، آیه نجوا، حذف ذکر «حیّ علی خیر العمل» و علل تبعید بلال حبشی، نسل جوان را با عمق فاجعه و آنچه بر خاندان اهلبیت علیهماالسلام گذشت، آشنا میسازد.
