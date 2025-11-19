افراشته شدن پرچم عزای حضرت زهرا(س) بر فراز گنبد حرم رضوی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ پرچم حرم مطهر رضوی در طول سال در مناسبت‌های مذهبی اعم از اعیاد و سالروز شهادت ائمه اطهار (ع) چندین بار تعویض می‌شود که بیشترین مدت سیاه‌پوش ماندن حرم و افراشته شدن پرچم عزا در ماه‌های محرم و صفر است.

هر سال ۲ بار نیز پرچم گنبد مطهر رضوی به طور رسمی در آئینی ویژه تعویض می‌شود که یک بار آن در ابتدای ماه محرم الحرام است که پرچم سیاه به مدت ۲ ماه بر گنبد حرم مطهر به نشان عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به اهتزاز درمی‌آید و مرتبه دیگر آئین ویژه تعویض پرچم نیز در سالروز میلاد ثامن الحجج (ع) انجام می‌شود.

در سایر ایام از قبیل سالروز وفات و شهادت ائمه معصومین و حضرت زهرا (س) نیز این پرچم بدون برگزاری آئین ویژه تعویض می‌شود.

شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) طبق بعضی روایات ۷۵ روز پس از رحلت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و طبق بعضی روایات نیز ۹۵ روز پس از رحلت آن حضرت بوده است.

...............

پایان پیام/ ۲۱۸

