بنابر این گزارش، وجه امتیاز این دوره از مسابقات قرآنی مدهامتان ویژه اعضا و فعالان کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور شیوه تیمی و برگزاری در قالب لیگی است.

هفدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان

اسامی برگزیدگان به شرح ذیل است:

بخش قرائت

• قرائت تحقیق - برادران - برابر یا بالای ۱۶ سال

۱ - حسین چوپانی - استان خراسان جنوبی - صدیقه طاهره(سلام الله علیها)

۲ - سیدمحسن موسوی یکتا - استان کرمانشاه - عصرظهور

۳ - علی سبزه - استان خراسان رضوی - حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)

• قرائت تحقیق - خواهران - برابر یا بالای ۱۶ سال

۱ - عاطفه خطاریان - استان همدان - بعثت

۲ - زهرا جاویدی - استان خراسان رضوی - ابوالفضلی ها

۳ - یگانه صالحی منش - استان خراسان رضوی - شکوه رضوان

• قرائت تحقیق زیر ۱۶ سال - برادران - زیر ۱۶ سال

۱ - علی رمضانی - استان مازندران - مصباح الهدی

۲ - علی محمد رحمانی - استان یزد - آیت الله حائری میبدی

۳ - محمدعلی فیروزی فرق - استان خراسان رضوی - برهان

• قرائت تحقیق زیر ۱۶ سال - خواهران - زیر ۱۶ سال

۱ - مه یاس سلطان پور - استان یزد - شهید بهشتی

۲ - نازنین فاطمه جلیلی - استان قزوین - مصباح

۳ - فاطمه موغلی گراشی - استان فارس (جنوب) - شهید ابراهیم برزگران

• قرائت ترتیل - برادران - برابر یا بالای ۱۶ سال

۱ - سید امیرعلی ناصری - استان البرز - یاوران موعود

۲ - مبین سلطانی - استان کرمانشاه - عصرظهور

۳ - احمد علی اسماعیلی - استان مازندران - مصباح الهدی



• قرائت ترتیل - خواهران - برابر یا بالای ۱۶ سال

۱ - رضوان چشمه قصابان - استان همدان - امام صادق(علیه السلام)

۲ - فاطمه محمدیان - استان لرستان - امام علی(علیه السلام)

۳ - فاطمه زارعی - استان یزد - آیت الله حائری میبدی

• قرائت ترتیل - برادران - زیر ۱۶ سال

۱ - طاها محمدی حمیدی - استان مازندران - مصباح الهدی

۲ - ابراهیم نسترنی - استان اردبیل - مشفقین

۳ - یزدان محمدی - استان کردستان - امام محمد غزالی

• قرائت ترتیل - خواهران - زیر ۱۶ سال

۱ - نازنین کلانتری - استان یزد - آیت الله حائری میبدی

۲ - مهسا قره‌داغی - استان البرز - فاطمیه

۳ - زینب عارف - استان گلستان - صاحب الامر(عجل الله تعالی فرجه الشریف)



بخش حفظ

• حفظ کل قرآن کریم - برادران - برابر یا بالای ۱۶ سال

۱ - مهدی مهدوی - استان اردبیل - مشفقین

۲ - محمد لایینی - استان مازندران - مصباح الهدی

۳ - محمد فیاض - استان یزد - آیت الله حائری میبدی

• حفظ کل قرآن کریم - خواهران - برابر یا بالای ۱۶ سال

۱ - مائده جعفری - استان البرز - فاطمیه

۲ - زهرا محمدی - استان یزد - شهید بهشتی

۳ - افسانه خانجانی - استان مازندران – منهاج



• حفظ جز ۳۰ قرآن کریم - برادران - زیر ۱۶ سال

۱ - محمدپارسا پرستار - استان اردبیل - مشفقین

۲ - محمد ابراهیم عبدی - استان مازندران - مصباح الهدی

۳ - مهدی یار احمدنژاد - استان خراسان رضوی - حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)

• حفظ جز ۳۰ قرآن کریم - خواهران - زیر ۱۶ سال

۱ - فاطمه پوراحمدی - استان یزد - آیت الله حائری میبدی

۲ - فاطمه محمد زمانی - استان قزوین - مصباح

۳ - محدثهملایری - استانهمدان–بعثت

• حفظ موضوعی قرآن - برادران – عمومی

۱ - عبداله پوروایی - استان مازندران - مصباح الهدی

۲ - حسن قیصاری - استان خراسان جنوبی - سردار مقاومت

۳ - سید مهدی علوی دهکردی - استان چهارمحال وبختیاری - عمار

• حفظ موضوعی قرآن - خواهران – عمومی

۱ - فاطمه فتحی - استان خراسان رضوی - شکوه رضوان

۲ - ربابه فغانی - استان مازندران - منهاج

۳ - خدیجه قادری - استان همدان - امام صادق(علیه السلام)



بخش اذان و دعا مکبری

• اذان - برادران - برابر یا بالای ۱۶ سال

۱ - محمدحسین دالوند - استان لرستان - آل طاها

۲ - ابوالفضل نجاتی - استان خراسان رضوی - حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)

۳ - علی عاملی نیا - استان خراسان جنوبی - صدیقه طاهره(سلام الله علیها)

• اذان - برادران - زیر ۱۶ سال

۱ - سید محمدصادق باهوش - استان خراسان رضوی - برهان

۲ - علی اکبر اکبری تبار - استان یزد - آیت الله حائری میبدی

۳ - ابوالفضل ذکریا - استان مازندران - مصباح الهدی

• دعا خوانی - برادران - برابر یا بالای ۱۶ سال

۱ - رضا علی پور - استان یزد - آیت الله حائری میبدی

۲ - محمدمهدی آهنگری - استان گلستان - صاحب الامر(عجل الله تعالی فرجه الشریف)

۳ - جعفر پناهیان - استان خراسان جنوبی - سردار مقاومت

• دعا خوانی - برادران - زیر ۱۶ سال

۱ - محمد جواد حسن آبادی - استان یزد – مهدویت

۲ - مصطفی محمدی فرد - استان خراسان جنوبی - صدیقه طاهره(سلام الله علیها)

۳ - رضا محمد نژاد - استان مازندران - مصباح الهدی

• مکبری - برادران - زیر ۱۶ سال

۱ - محمد مهدی پورابراهیم - استان یزد - آیت الله حائری میبدی

۲ - محمدامین دالوند - استان لرستان - آل طاها

۳ - علی الهی نژاد - استان خراسان رضوی - برهان

۳ - سید محسن عقیلی - استان مازندران - مصباح الهدی

بخش مَعارفی مسابقات

• مربی قرآنی کودکان - برادران - برابر یا بالای ۱۶ سال. در این رشته، نفرات زیر به عنوان برگزیده معرفی شدند:

- محمدصادق کارگر - استان یزد - آیت الله حائری میبدی

- علی بخششی - استان اردبیل - مشفقین

- علیرضا علیزاده - استان خراسان جنوبی - صدیقه طاهره(سلام الله علیها)

- مرتضی باقریان - استان خراسان رضوی - حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)

• مربی قرآنی کودکان - خواهران - برابر یا بالای ۱۶ سال. در این رشته، نفرات زیر به عنوان برگزیده منتخب شدند:

- نگار مطهری - استان یزد - شهید بهشتی

- فاطمه السادات امامی میبدی - استان یزد - آیت الله حائری میبدی

- عارفه نوروزی - استان همدان - امام صادق(علیه السلام)

- عارفه رحیمی - استان لرستان - امام علی(علیه السلام)

• بیان تفسیر -در این رشته نفرات زیر برگزیده شناخته شدند:

- محمد سالاری - استان خراسان رضوی - حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)

- فاطمه یوسفی - استان اصفهان - شهید اصغر طاوسی

- مبینا فلاحی - استان لرستان - امام علی(علیه السلام)



بخش هنر قرآنی مسابقات

• قصه گویی قرآنی - خواهران – عمومی

۱ - نسرین کمالی - استان قزوین - مصباح

۱ - بهار نیکورزم - استان تهران - عصر انتظار

۳ - معصومه محمدنژاد - استان مازندران - منهاج

• کتابت قرآن - برادران – عمومی

۱ - مهدی رمضانی - استان خراسان جنوبی - سردار مقاومت

۲ - محمد مجیدی زاد - استان یزد - مهدویت

۳ - علیرضا کدخدایی - استان خراسان جنوبی - صدیقه طاهره(سلام الله علیها)

• کتابت قرآن - خواهران – عمومی

۱ - تکتم سالاری - استان خراسان رضوی - شکوه رضوان

۲ - ربابه لک زائی - استان تهران - عصر انتظار

۳ - معصومه سادات هاشمی محترم - استان خراسان جنوبی – رضوی

• نقاشی آیات - برادران - سن ۷ تا ۱۲ سال

۱ - مصطفی قاسمی - استان هرمزگان - محبان اهل بیت (علیه السلام)

۲ - امیرعلی نظری - استان کرمانشاه - عصرظهور

۳ - حجت نادری فرد - استان خراسان جنوبی - صدیقه طاهره(سلام الله علیها)

• نقاشی آیات - خواهران - سن ۷ تا ۱۲ سال

۱ - فاطمه زهرا مجیدی پور - استان یزد - آیت الله حائری میبدی

۲ - مهدیس اکبر زاده - استان همدان - بعثت

۳ - فاطمه یوسفی - استان مرکزی - شهدای چهرقان

بخش مسابقات غیر حضوری

• ترجمه خوانی - برادران – عمومی نفرات زیر به عنوان برگزیده معرفی شدند

• حسین حیدرپناه - استان خراسان رضوی - حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)

• طاها جلالی هنرمند - استان کرمانشاه - سلمان فارسی

• امیرحسین باغستانی - استان خراسان رضوی - حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)

• ترجمه خوانی - خواهران – عمومی نفرات زیر به عنوان برگزیده معرفی شدند

• ثریا بلوکی - استان خراسان جنوبی - رضوی

• فائزه جاویدی صباغیان - استان خراسان رضوی - ابوالفضلی ها

• سارا رمضانیان مقدم - استان خراسان جنوبی – رضوی

• صحت اذکار نماز - برادران - زیر ۱۶ سال. نفرات زیر به عنوان برگزیده معرفی شدند:

• مرتضی زارع - استان مازندران - مصباح الهدی

• محمد حسین سیاح البرزی - استان البرز - یاوران موعود

• عرفان قاسمی - استان هرمزگان - محبان اهل بیت (علیه السلام)

• صحت اذکار نماز - خواهران - زیر ۱۶ سال. نفرات زیر به عنوان برگزیده معرفی شدند:

• حانیه پورشمسی - استان فارس (جنوب) - شهید ابراهیم برزگران

• آرزو باقری - استان گلستان - صاحب الامر(عجل الله تعالی فرجه الشریف)

• فاطمه حسن زاده - استان خراسان رضوی - ابوالفضلی ها

