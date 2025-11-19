به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نفرات برگزیده مرحله کشوری هفدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامّتان اعلام شد.
بنابر این گزارش، وجه امتیاز این دوره از مسابقات قرآنی مدهامتان ویژه اعضا و فعالان کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور شیوه تیمی و برگزاری در قالب لیگی است.
هفدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان
اسامی برگزیدگان به شرح ذیل است:
بخش قرائت
• قرائت تحقیق - برادران - برابر یا بالای ۱۶ سال
۱ - حسین چوپانی - استان خراسان جنوبی - صدیقه طاهره(سلام الله علیها)
۲ - سیدمحسن موسوی یکتا - استان کرمانشاه - عصرظهور
۳ - علی سبزه - استان خراسان رضوی - حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)
• قرائت تحقیق - خواهران - برابر یا بالای ۱۶ سال
۱ - عاطفه خطاریان - استان همدان - بعثت
۲ - زهرا جاویدی - استان خراسان رضوی - ابوالفضلی ها
۳ - یگانه صالحی منش - استان خراسان رضوی - شکوه رضوان
• قرائت تحقیق زیر ۱۶ سال - برادران - زیر ۱۶ سال
۱ - علی رمضانی - استان مازندران - مصباح الهدی
۲ - علی محمد رحمانی - استان یزد - آیت الله حائری میبدی
۳ - محمدعلی فیروزی فرق - استان خراسان رضوی - برهان
• قرائت تحقیق زیر ۱۶ سال - خواهران - زیر ۱۶ سال
۱ - مه یاس سلطان پور - استان یزد - شهید بهشتی
۲ - نازنین فاطمه جلیلی - استان قزوین - مصباح
۳ - فاطمه موغلی گراشی - استان فارس (جنوب) - شهید ابراهیم برزگران
• قرائت ترتیل - برادران - برابر یا بالای ۱۶ سال
۱ - سید امیرعلی ناصری - استان البرز - یاوران موعود
۲ - مبین سلطانی - استان کرمانشاه - عصرظهور
۳ - احمد علی اسماعیلی - استان مازندران - مصباح الهدی
• قرائت ترتیل - خواهران - برابر یا بالای ۱۶ سال
۱ - رضوان چشمه قصابان - استان همدان - امام صادق(علیه السلام)
۲ - فاطمه محمدیان - استان لرستان - امام علی(علیه السلام)
۳ - فاطمه زارعی - استان یزد - آیت الله حائری میبدی
• قرائت ترتیل - برادران - زیر ۱۶ سال
۱ - طاها محمدی حمیدی - استان مازندران - مصباح الهدی
۲ - ابراهیم نسترنی - استان اردبیل - مشفقین
۳ - یزدان محمدی - استان کردستان - امام محمد غزالی
• قرائت ترتیل - خواهران - زیر ۱۶ سال
۱ - نازنین کلانتری - استان یزد - آیت الله حائری میبدی
۲ - مهسا قرهداغی - استان البرز - فاطمیه
۳ - زینب عارف - استان گلستان - صاحب الامر(عجل الله تعالی فرجه الشریف)
بخش حفظ
• حفظ کل قرآن کریم - برادران - برابر یا بالای ۱۶ سال
۱ - مهدی مهدوی - استان اردبیل - مشفقین
۲ - محمد لایینی - استان مازندران - مصباح الهدی
۳ - محمد فیاض - استان یزد - آیت الله حائری میبدی
• حفظ کل قرآن کریم - خواهران - برابر یا بالای ۱۶ سال
۱ - مائده جعفری - استان البرز - فاطمیه
۲ - زهرا محمدی - استان یزد - شهید بهشتی
۳ - افسانه خانجانی - استان مازندران – منهاج
• حفظ جز ۳۰ قرآن کریم - برادران - زیر ۱۶ سال
۱ - محمدپارسا پرستار - استان اردبیل - مشفقین
۲ - محمد ابراهیم عبدی - استان مازندران - مصباح الهدی
۳ - مهدی یار احمدنژاد - استان خراسان رضوی - حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)
• حفظ جز ۳۰ قرآن کریم - خواهران - زیر ۱۶ سال
۱ - فاطمه پوراحمدی - استان یزد - آیت الله حائری میبدی
۲ - فاطمه محمد زمانی - استان قزوین - مصباح
۳ - محدثهملایری - استانهمدان–بعثت
• حفظ موضوعی قرآن - برادران – عمومی
۱ - عبداله پوروایی - استان مازندران - مصباح الهدی
۲ - حسن قیصاری - استان خراسان جنوبی - سردار مقاومت
۳ - سید مهدی علوی دهکردی - استان چهارمحال وبختیاری - عمار
• حفظ موضوعی قرآن - خواهران – عمومی
۱ - فاطمه فتحی - استان خراسان رضوی - شکوه رضوان
۲ - ربابه فغانی - استان مازندران - منهاج
۳ - خدیجه قادری - استان همدان - امام صادق(علیه السلام)
بخش اذان و دعا مکبری
• اذان - برادران - برابر یا بالای ۱۶ سال
۱ - محمدحسین دالوند - استان لرستان - آل طاها
۲ - ابوالفضل نجاتی - استان خراسان رضوی - حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)
۳ - علی عاملی نیا - استان خراسان جنوبی - صدیقه طاهره(سلام الله علیها)
• اذان - برادران - زیر ۱۶ سال
۱ - سید محمدصادق باهوش - استان خراسان رضوی - برهان
۲ - علی اکبر اکبری تبار - استان یزد - آیت الله حائری میبدی
۳ - ابوالفضل ذکریا - استان مازندران - مصباح الهدی
• دعا خوانی - برادران - برابر یا بالای ۱۶ سال
۱ - رضا علی پور - استان یزد - آیت الله حائری میبدی
۲ - محمدمهدی آهنگری - استان گلستان - صاحب الامر(عجل الله تعالی فرجه الشریف)
۳ - جعفر پناهیان - استان خراسان جنوبی - سردار مقاومت
• دعا خوانی - برادران - زیر ۱۶ سال
۱ - محمد جواد حسن آبادی - استان یزد – مهدویت
۲ - مصطفی محمدی فرد - استان خراسان جنوبی - صدیقه طاهره(سلام الله علیها)
۳ - رضا محمد نژاد - استان مازندران - مصباح الهدی
• مکبری - برادران - زیر ۱۶ سال
۱ - محمد مهدی پورابراهیم - استان یزد - آیت الله حائری میبدی
۲ - محمدامین دالوند - استان لرستان - آل طاها
۳ - علی الهی نژاد - استان خراسان رضوی - برهان
۳ - سید محسن عقیلی - استان مازندران - مصباح الهدی
بخش مَعارفی مسابقات
• مربی قرآنی کودکان - برادران - برابر یا بالای ۱۶ سال. در این رشته، نفرات زیر به عنوان برگزیده معرفی شدند:
- محمدصادق کارگر - استان یزد - آیت الله حائری میبدی
- علی بخششی - استان اردبیل - مشفقین
- علیرضا علیزاده - استان خراسان جنوبی - صدیقه طاهره(سلام الله علیها)
- مرتضی باقریان - استان خراسان رضوی - حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)
• مربی قرآنی کودکان - خواهران - برابر یا بالای ۱۶ سال. در این رشته، نفرات زیر به عنوان برگزیده منتخب شدند:
- نگار مطهری - استان یزد - شهید بهشتی
- فاطمه السادات امامی میبدی - استان یزد - آیت الله حائری میبدی
- عارفه نوروزی - استان همدان - امام صادق(علیه السلام)
- عارفه رحیمی - استان لرستان - امام علی(علیه السلام)
• بیان تفسیر -در این رشته نفرات زیر برگزیده شناخته شدند:
- محمد سالاری - استان خراسان رضوی - حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)
- فاطمه یوسفی - استان اصفهان - شهید اصغر طاوسی
- مبینا فلاحی - استان لرستان - امام علی(علیه السلام)
بخش هنر قرآنی مسابقات
• قصه گویی قرآنی - خواهران – عمومی
۱ - نسرین کمالی - استان قزوین - مصباح
۱ - بهار نیکورزم - استان تهران - عصر انتظار
۳ - معصومه محمدنژاد - استان مازندران - منهاج
• کتابت قرآن - برادران – عمومی
۱ - مهدی رمضانی - استان خراسان جنوبی - سردار مقاومت
۲ - محمد مجیدی زاد - استان یزد - مهدویت
۳ - علیرضا کدخدایی - استان خراسان جنوبی - صدیقه طاهره(سلام الله علیها)
• کتابت قرآن - خواهران – عمومی
۱ - تکتم سالاری - استان خراسان رضوی - شکوه رضوان
۲ - ربابه لک زائی - استان تهران - عصر انتظار
۳ - معصومه سادات هاشمی محترم - استان خراسان جنوبی – رضوی
• نقاشی آیات - برادران - سن ۷ تا ۱۲ سال
۱ - مصطفی قاسمی - استان هرمزگان - محبان اهل بیت (علیه السلام)
۲ - امیرعلی نظری - استان کرمانشاه - عصرظهور
۳ - حجت نادری فرد - استان خراسان جنوبی - صدیقه طاهره(سلام الله علیها)
• نقاشی آیات - خواهران - سن ۷ تا ۱۲ سال
۱ - فاطمه زهرا مجیدی پور - استان یزد - آیت الله حائری میبدی
۲ - مهدیس اکبر زاده - استان همدان - بعثت
۳ - فاطمه یوسفی - استان مرکزی - شهدای چهرقان
بخش مسابقات غیر حضوری
• ترجمه خوانی - برادران – عمومی نفرات زیر به عنوان برگزیده معرفی شدند
• حسین حیدرپناه - استان خراسان رضوی - حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)
• طاها جلالی هنرمند - استان کرمانشاه - سلمان فارسی
• امیرحسین باغستانی - استان خراسان رضوی - حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)
• ترجمه خوانی - خواهران – عمومی نفرات زیر به عنوان برگزیده معرفی شدند
• ثریا بلوکی - استان خراسان جنوبی - رضوی
• فائزه جاویدی صباغیان - استان خراسان رضوی - ابوالفضلی ها
• سارا رمضانیان مقدم - استان خراسان جنوبی – رضوی
• صحت اذکار نماز - برادران - زیر ۱۶ سال. نفرات زیر به عنوان برگزیده معرفی شدند:
• مرتضی زارع - استان مازندران - مصباح الهدی
• محمد حسین سیاح البرزی - استان البرز - یاوران موعود
• عرفان قاسمی - استان هرمزگان - محبان اهل بیت (علیه السلام)
• صحت اذکار نماز - خواهران - زیر ۱۶ سال. نفرات زیر به عنوان برگزیده معرفی شدند:
• حانیه پورشمسی - استان فارس (جنوب) - شهید ابراهیم برزگران
• آرزو باقری - استان گلستان - صاحب الامر(عجل الله تعالی فرجه الشریف)
• فاطمه حسن زاده - استان خراسان رضوی - ابوالفضلی ها
