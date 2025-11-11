بزرگداشت «اقبال لاهوری» در کنسولگری پاکستان در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از مشهد مقدس؛ مراسم بزرگداشت «اقبال لاهوری»، شاعر و متفکر بزرگ جهان اسلام با حضور استاندار خراسان رضوی و جمعی از صاحبنظران و دیپلماتها و اساتید دانشگاه در کنسولگری پاکستان برگزار شد.
در این مراسم سرکنسول پاکستان در مشهد ضمن خیر مقدم به میهمانان با بیان اینکه این سومین همایش گرامیداشت اقبال لاهوری است که برگزار میشود، افزود: علامه محمد اقبال، شخصیتی فوقالعاده و در واقع پلی ارتباطی بین دو کشور ایران و پاکستان است.
محمد شهریار افزود: اقبال لاهوری از طریق دیدگاه و اندیشههای خود، در حوزه معنویت و آگاهی اجتماعی توانسته دو کشور را به هم مرتبط کند و دوستی را تحکیم بخشد. وی ادامه داد: اقبال لاهوری شاعر، فیلسوف و سیاستمدار پاکستانی است که در ایران بیشتر به اشعارش شناخته میشود.
سرکنسول پاکستان در مشهد، نهم نوامبر، روز بزرگداشت علامه محمد اقبال لاهوری را برای مردم پاکستان روز بسیار مهمی برشمرد و اظهار داشت: کنسولگری پاکستان مفتخر است به این مناسبت میزبان دانشجویان، اساتید و دیپلماتهای نمایندگیهای خارجی باشد.
غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی نیز در این مراسم، اقبال را پل و پیوند مهمی بین تمدن ایرانی و اسلامی با پاکستان دانست و افزود: ما با تأسی به این داشته ها، میتوانیم ارتباط مستحکم تری بین دو تمدن داشته باشیم.
او ادامه داد: مشترکات دو کشور بسیار است و ما در دوران معاصر هم میتوانیم همکاریهای خوبی در حوزههای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی داشته باشیم.
مظفری با اشاره به سفر اخیر خود به پاکستان، استقبال گرم مردم این کشور را بسیارامیدبخش و دلگرم کننده خواند و ابراز امیدواری کرد ارتباط مستحکمتری با کشور پاکستان برقرار شود؛ چرا که بعد از آن سفر، تجارت و تعامل اقتصادی خراسان رضوی با پاکستان، ۴۳ درصد افزایش داشته است.
استاندار خراسان رضوی برگزاری مراسم بزرگداشت این شاعر و متفکر نامی و استمرار مراسمی مشابه آن در پاکستان با حضور صاحبنطران ایرانی را در شناخت مردم نسبت به داشتههای فرهنگی شان، بسیار مؤثر دانست.
شایان ذکر است نهم نوامبر روز بزرگداشت علامه محمد اقبال لاهوری اندیشمند بزرگ جهان اسلام در پاکستان تعطیل رسمی است و در این ایام نمایندگیهای خارجی پاکستان در کشورها مراسم بزرگداشتی را به این مناسبت برگزار میکنند. در تهران نیز مراسم مشابهی با حضور سفیر پاکستان و شاعران و اساتید ایرانی و پاکستانی برگزار شد.
