به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از مشهد مقدس؛ رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی خراسان رضوی، در کارگاه تدبر در قرآن کریم ویژه مبلغان جامعه ‌المصطفی العالمیه نمایندگی خراسان اظهار داشت: همکاری سه‌جانبه میان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی خراسان، جامعه‌المصطفی و مؤسسه تدبر در قرآن و سیره، نقطه آغاز نخستین رویداد رسمی تدبر قرآنی در عرصه بین‌الملل است و امید داریم قرآن کریم شفیع همه مؤمنان باشد.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین دکتر محمد غفوری‌نژاد با اشاره به اینکه اصطلاح دیپلماسی قرآنی از ابداعات رهبر فرزانه و حکیم انقلاب اسلامی است، تأکید کرد: در جهانی که شیعه به عنوان اقلیت شناخته می‌شود، این ابتکار سبب آغاز سلسله رویدادهایی شد که جایگاه مکتب اهل‌بیت(ع) را ارتقاء داد؛ کارشناسان خارجی اعم از دوست و دشمن به سطح بالای مواضع، اندیشه‌ها و بیانات قرآنی و حکیمانه رهبری انقلاب اذعان دارند و این ابتکار موجب کاهش و تضعیف شبهاتی می‌شود که رسانه‌های معاند علیه شیعه ترویج می‌کنند مبنی بر اینکه شیعه توجهی به قرآن ندارد یا قرآن دیگری دارد.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی خراسان اولین سطح در این مسیر را دیپلماسی قرآنی در حوزه تلاوت دانست و گفت: برنامه تلویزیونی محفل، اکنون به یکی از رویدادهای مهم جهان اسلام تبدیل شده و تیم محفل در کشورهای مختلف جهان اسلام اجرای برنامه داشته و حتی در برخی کشورهای آفریقایی ورزشگاه‌ها با استقبال چند ده هزار نفری مملو از جمعیت شده است.

وی سطح دوم برای تحقق دیپلماسی قرآنی را عرصه تولیدات علمی در مکتب اهل‌بیت(ع) معرفی کرد و ادامه داد: علامه طباطبایی جایگاه شناخته‌شده‌ای در جهان اسلام دارد اما در کنار المیزان، آثار مهم دیگری نیز وجود دارد که کمتر معرفی شده است مانند تفسیر تسنیم آیت‌الله جوادی آملی که پرافتخارترین تفسیر شیعه بعد از المیزان است.

حجت الاسلام و المسلمین دکتر غفوری نژاد افزود: ترجمه عربی تفسیر تسنیم آغاز شده و ترجمه انگلیسی آن نیز در دستور کار است و این اقدام نقش مهمی در ارتقای جایگاه مکتب اهل‌بیت(ع) در افکار عمومی مسلمانان جهان خواهد داشت.

وی همچنین اثر بزرگ «المعجم فی فقه لغه القرآن و سر بلاغتها» را که در بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی آغاز شد و تحت اشراف مرحوم آیت‌الله واعظ‌زاده خراسانی تدوین شده است، یک کار بی‌نظیر جهانی معرفی کرد و گفت: اکنون این اثر به جلد پنجاه‌وسوم رسیده و در نهایت به حدود هشتاد جلد خواهد رسید و در سطح جهان اسلام نمونه مشابهی ندارد.

این پژوهشگر علوم اسلامی، سومین سطح را برای دستیابی به دیپلماسی قرآنی، تدبر در قرآن کریم دانست و اظهار داشت: با وجود مسابقات بین‌المللی حفظ، قرائت و تفسیر قرآن در جهان اسلام، تاکنون رویداد بین‌المللی ویژه تدبر برگزار نشده است؛ تدبر مطالبه و رهنمود صریح قرآن کریم است و در احادیث نیز بر آن تأکید شده است.

وی اضافه کرد: تفاوت تدبر با ترجمه، مفاهیم و تفسیر در این کارگاه برای مبلغان بین‌المللی تشریح خواهد شد همچنین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی خراسان رضوی با همکاری مدیریت قرآن نمایندگی خراسان جامعه‌المصطفی، برنامه پنج‌ساله‌ای را در این زمینه طراحی کرده که این نشست نخستین گام عملی آن است.

حجت الاسلام دکتر غفوری نژاد ابراز امیدواری کرد: در پایان این دوره پنج‌ساله، نخستین کنگره جهانی تدبر در قرآن کریم برگزار شود و حضور مبلغان جامعه‌المصطفی در این دوره، آغاز نقش‌آفرینی آنان در مسیر گسترش بین‌المللی تدبر خواهد بود؛ مبلغان باید از این فرصت حداکثر بهره را برده و با گامی مؤثر به سربلندی مکتب اهل‌بیت(ع) در عرصه فعالیت‌های قرآنی در سطح جهانی کمک کنند.

شایان ذکر است جامعه‌المصطفی(دانشگاه جهانی مصطفی) شعبه مشهد بزرگترین نمایندگی این دانشگاه و دارای بیشترین تعداد دانش‌پژوه و مبلغ خارجی بعد از قم در ایران است.

