به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانیپور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در آیین افتتاحیه جشنواره بینالمللی شعر نبی رحمت (ص)، سخنان خود را با تقدیر و تشکر از حضور اساتید، دانشجویان، اهالی فرهنگ و هنر و مقامات و مسئولین حاضر در مراسم آغاز و با طرح این پرسش روبرو کرد که چرا ۱۵۰۰ سالگرد میلاد پیامبر اسلام (ص) مهم و مسالهای اساسی و بنیادین است؟.
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به هجمههای فرهنگی و رسانهای علیه اسلام گفت: ما در دورهای زندگی میکنیم که بیشترین حملات تبلیغی و فرهنگی به اسلام صورت میگیرد و جریان اسلامهراسی به شکل سازمانیافته در دستور کار دشمنان قرار دارد.
وی با اشاره به واقعه قرآنسوزی در آمستردام افزود: وقتی جریانی تا این حد مورد هجمه قرار میگیرد، باید دانست که آن جریان در حال قدرت گرفتن است؛ زیرا جریانهای بیاثر نیازی به دشمنی و هراسافکنی ندارند. امروز دشمنان با بهانههای گوناگون از جمله موضوعات ژئوپلیتیک و هستهای میکوشند مانع شکلگیری نظم جدید در منطقه شوند و سلطه فکری و فرهنگی خود را حفظ کنند.
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تأکید کرد: در چنین شرایطی، معرفی شایسته اسلام و پیامبر اکرم (ص) نهتنها یک وظیفه فرهنگی بلکه ضرورتی تمدنی است و باید از همه ظرفیتهای هنری و ادبی برای تحقق این رسالت بهره گرفت.
ایمانیپور شعر را یکی از اثرگذارترین قالبهای هنری برای معرفی شخصیت و سیره پیامبر اعظم (ص) دانست و گفت: به مناسبت هزار و پانصدمین سالگرد میلاد پیامبر، نزدیک به 1500 شعر در دو مجموعه به زبانهای فارسی و عربی گردآوری شده که امروز از آنها رونمایی شد.
وی افزود: این مجموعه ارزشمند با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، وزارت امور خارجه، سفارت جمهوری اسلامی ایران در کویت، استانداری اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان آماده شده است. همچنین، از شهرداری اصفهان، مرکز پاسداشت زبان و ادبیات فارسی و صدا و سیمای استان که در اجرای این طرح فرهنگی مشارکت داشتند، قدردانی میشود.
ایمانیپور خاطرنشان کرد: اسلامهراسی و هجمههای مکرر علیه قرآن و پیامبر اکرم (ص) بیانگر اهمیت و اثرگذاری این جریان الهی در جهان امروز است. وظیفه ماست که با استفاده از ظرفیتهای فرهنگی، هنری و ادبی، تصویری درخشان از پیامبر رحمت در سطح جهانی ارائه دهیم تا هم پاسدار میراث اسلامی باشیم و هم در برابر جنگ تمدنی و فرهنگی دشمنان ایستادگی کنیم.
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در پایان سخنانش به سپاس و تشکر ویژه از همکاران و مجریان جشنواره در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و در معاونت توسعه علمی و فرهنگی و اداره کل همکاریهای علمی و دانشگاهی، وزارت امور خارجه و سفارت جمهوری اسلامی ایران در کویت، غلامعلی حداد عادل، علی جنتی، صباح زنگنه، استانداری اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان، مرکز پاسداشت زبان و ادبیات فارسی و ابراهیم البغلی پرداخت.
