به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سرهنگ «احمد ابراهیمی» امروز چهارشنبه، 28 آبان 1404 در گفت‌وگویی ضمن تبریک هفته بسیج و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، با اشاره به اجرای گسترده طرح‌های عمرانی، فرهنگی و اجتماعی در سطح استان اظهار کرد: پروژه‌های عمرانی و اقتصادی ویژه در راستای خدمت‌رسانی مطلوب در هفته بسیج به مردم ارائه می‌شود.

رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه قدس گیلان افزود: تمامی رده‌های بسیج اعم از اقشار، محلات، حوزه‌های مقاومت، بسیج دانشجویی در قالب گروه‌های جهادی برنامه‌های خدمت‌رسانی دارند.

وی با بیان اینکه حوزه‌های خدمت‌رسانی بسیار گسترده است، گفت: این حوزه‌ها شامل آموزش، فرهنگ، عمران و سایر بخش‌ها در قالب گروه‌های جهادی در سطح استان با رصد مشکلات، خود به حل آن‌ها می‌پردازند و در صورت نیاز موضوع را به رده‌های بالاتر منتقل می‌کنند.

ابراهیمی با اشاره به فعالیت ۲ قرارگاه اقتصاد مقاومتی و محرومیت‌زدایی گفت:کارگاه‌های تولیدی کارفرمایی و خویش‌فرمایی با اعتبار ۲۴۳ میلیارد تومان وام با سود ۴ درصد و بازپرداخت ۷ ساله راه‌اندازی شده‌اند.

وی در راستای کمک به جوانی جمعیت افزود: ارائه تسهیلات به ۱۳۴۰ طرح خویش‌فرمایی و ۴۷ مورد کارفرمایی بوده که در این راستا ۱۸۱۰ شغل با اولویت افراد متأهل و دارای فرزند ایجاد شده که در سامانه رصد ثبت شده است.

رئیس بسیج سازندگی سپاه قدس گیلان با اشاره به اقدامات عمرانی اظهار کرد: آسفالت ۴۰۰ هزار متر راه روستایی در ۴۵ روستا، ساخت ۵۲ واحد مسکن محرومین، اجرای ۱۹۰ هزار و ۱۸۸ متر شبکه آب شرب روستایی و افتتاح ۷ مخزن آب، ۱۱ حلقه چاه و ۷ ایستگاه از جمله خدمات عمرانی دراین هفته است.

وی با بیان اینکه ارزش ریالی پروژه‌ها قابل بهره برداری در هفته بسیج ،بیش از ۴۸۰ میلیارد تومان برآورد شده است، تصریح کرد: این پروژه‌ها با همت مردم، خیرین، گروه‌های جهادی و دهیاری‌ها و همکاری مسئولان شهرستانی و استان به ثمر رسیده است.

سرهنگ ابراهیمی با اشاره به اینکه خدمت بسیج سازندگی یعنی خدمت مردم به مردم، ارتباط مردم با گروه‌های جهادی را بسیار گسترده دانست و اظهار کرد: بسیج سازندگی تیمی برای خدمت‌رسانی به مردم است.

وی با اشاره به ابتکار امام خمینی(ره) در تشکیل بسیج، افزود:امام خمینی (ره) در زمانی که همه متعجب بودند، توانست نظام پادشاهی متکبر را کنار بگذارند و جمهوری اسلامی را بنا کنند.

رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه قدس گیلان،تصریح کرد:امام راحل شبکه تنومند بسیج را راه‌اندازی و پس از ایشان مقام معظم رهبری در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۷۹ دستور تأسیس بسیج سازندگی را صادر کردند.

وی با بیان اینکه بسیج به فرمان حضرت امام خمینی(ره) در پنجم آذر ۱۳۵۸به‌عنوان یک نیروی مردمی و سازمان‌یافت، گفت: مأموریت اصلی بسیج خدمت‌رسانی به مردم و دفاع از انقلاب اسلامی است.

سرهنگ ابراهیمی افزود: این نهاد در طول چهار دهه گذشته علاوه بر نقش‌آفرینی در عرصه‌های امنیتی و دفاعی، در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و عمرانی نیز خدمات گسترده‌ای ارائه کرده است.

وی تصریح کرد: بسیج سازندگی امروز با بهره‌گیری از ظرفیت گروه‌های جهادی، در محرومیت‌زدایی، اشتغال‌زایی، توسعه زیرساخت‌های روستایی و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی پیشتاز است.

رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه قدس گیلان، با اشاره به برنامه‌های محرومیت‌زدایی در هفته بسیج اظهار کرد:در حوزه اجتماعی، برنامه های چون توزیع بسته‌های معیشتی، برپایی بازارچه اقتصاد مقاومتی، عرضه کالاهای ایرانی، ویزیت رایگان و دیدار با خانواده شهدا، پیش‌بینی شده است.

وی افزود: حوزه های مختلف، چون اقشار، محلات چون بسیج کارمندان و ادارات با برگزاری میز خدمت، به صورت متمرکز و همزمان با کشور سطح استان به رفع مشکلات مردم خواهد پرداخت.

رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه قدس گیلان، اشاره به جایگاه مردم در تحقق اهداف بسیج، خدمت به مردم را خدمت به سرمایه‌های اجتماعی کشور دانست و گفت: سرمایه عظیم مردمی پشتوانه اصلی بسیج سازندگی است.

وی از پیشرفت ۶۰ درصدی پروژه پیربازار گفت و اظهار کرد: بسیج سازندگی در تمامی عرصه ها آمادگی خدمت را دارد و الحمدلله در سیل سال گذشته در اتمام وظیفه محوله پروژه پیربازار رشت ۶۰ درصد پیشرفت عمرانی داشته است که تا پایان سال جاری به اتمام خواهد رسید.

----------------------

پایان پیام/۳۴۴