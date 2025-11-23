به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مدیریت شهری قم اعلام کرد که به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، تمامی خطوط ناوگان اتوبوسرانی این شهر از عصر یکشنبه دوم آذر تا عصر دوشنبه سوم آذر بهصورت رایگان خدماترسانی خواهند کرد.
زمان اجرای طرح: از ساعت ۱۷ روز یکشنبه دوم آذر تا ساعت ۱۷ روز دوشنبه سوم آذر.
محدوده خدمات: تمامی خطوط ناوگان اتوبوسرانی قم.
هدف: تسهیل تردد شهروندان و زائران کریمه اهلبیت(س) در ایام عزای بانوی دو عالم.
این تصمیم در راستای تحقق شعار «اول مردم» و بهمنظور خدمترسانی عمومی و آسانسازی رفتوآمد در ایام عزاداری اتخاذ شده است.
