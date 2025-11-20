شهادت هدفمند یک شهروند شیعه در پاکستان

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک شهروند شیعه به نام شبیر قاسم در شهر کراچی پاکستان بر اثر تیراندازی افراد مسلح وابسته به گروه تروریستی سپاه صحابه به شهادت رسید.

به گفته شاهدان عینی، مهاجمان موتورسوار، شبیر قاسم را هدف قرار داده و با شلیک مستقیم او را در دم جان باخت.

حجت الاسلام سید شهنشاه حسین نقوی، رئیس اتحاد جعفریه پاکستان در واکنش به این حمله تروریستی، نگرانی عمیق خود را از ترور هدفمند شبیر قاسم اعلام کرده و خواستار اقدام فوری نیروهای امنیتی برای دستگیری عاملان این حمله شده است.

وی در بیانیه‌ای اعلام کرد: از یک‌سو رسانه‌ها شیعیان را هدف قرار می‌دهند و از سوی دیگر روند شیعه‌کشی دوباره آغاز شده است.

این عالم برجسته پاکستان افزود: پس از شهادت عادل حسین و محمد حیدر، ترور شبیر قاسم تلاشی برای برهم زدن صلح و امنیت پاکستان است.

نقوی تأکید کرد که نهادهای دولتی باید بدون تأخیر عاملان و پشتیبانان ترورهای هدفمند شیعیان را بازداشت کنند تا فضای ناامنی و نگرانی در شهر پایان یابد.

