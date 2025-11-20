یادداشت | مسئولان فرهنگ و ارشاد و وزارت علوم کجا هستند؟

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌اللّه «محمود رجبی» رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در یادداشتی، ضمن انتقاد از عملکرد منفعلانه برخی مسئولان اظهار کرد: مسئولان فرهنگ و ارشاد و آموزش عالی کجا هستند و مجوز دادن به برگزاری هفته دیزاین با این هنجارشکنی در ایام سوگواری صدیقه کبری علیها السلام با کدام منطق عقلی، دینی و انقلابی سازگار است.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: این یک اتفاق ساده، خطا و اشتباه معمولی نیست بلکه یک هنجارشکنی حساب شده است که باید پشت پرده و دست‌های پنهان دشمنان ملت و فرهنگ ایران اسلامی آن را شناخت و با متولیان مربوط با قاطعیت برخورد سریع داشته باشند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ابراز کرد: وزارت ارشاد، وزارت علوم و قوه قضاییه باید این هنجار شکنی جریانی و برنامه ریزی شده را پیگیری کنند و کسانی که با ترک فعل به وظیفه نظارتی خود عمل نکرده‌اند را شناسایی و متناسب با نقشی که در این هنجارشکنی داشته‌اند، به سزای تخلف خود برسانند.

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه گفت: این گروه هنجار شکن که جایگاه و حرمت علم و دانشگاه، آن هم دانشگاه تهران را پاس نداشتند و چهره آن را لکه‌دار کردند، باید پاسخگوی اهانت خود به علم، نهاد علمی و فرهنگی و فرهنگ و ارزش‌های مردم این مرز و بوم باشند.

رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) تصریح کرد: مطالبه مردم ارزش‌مدار و با فرهنگ ما از قوه قضاییه آن است که برخورد قاطع و مجازات بازدارنده سریع مجرمان، درس عبرتی به این هنجار شکنان و کسانی باشد که شاید منتظر تست کردن این هنجارشکنی و حساسیت مردم و مسئولان ما هستند.

آیت‌الله رجبی عنوان کرد: مسئولان امنیتی با توجه به حساسیت این اقدام وقیحانه که هم راستا با تحرکات و طراحی‌های دشمنان خارجی ملت، کشور و نظام ماست، لازم است مزدوران پشت صحنه این تلاش مذبوحانه دشمن را شناسایی و به مردم معرفی کنند.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: بر فعالان فرهنگی لازم است با تبیین و روشنگری مساله حجاب اسلامی، برکات آن و آسیب‌های خطرناک آن، ناهنجاری‌ها را به صورت مستند و مستدل بیان، و وظیفه خود را در گفتمان سازی و نهادینه سازی حجاب که یک امر قانونی، شرعی و سیاسی است انجام دهند.

