به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بیست و پنجمین دوره همایش ملی فلسفه منطق فهم دین، شامگاه ۲۸ آبان ماه در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم با سخنرانی آیت‌الله علی‌اکبر رشاد، رئیس این پژوهشگاه، برگزار شد. در این دوره، یاد و اندیشه فیلسوف معاصر، آیت‌الله شاه‌آبادی، گرامی داشته شد.

آیت‌الله رشاد در سخنان خود با اشاره به ربع قرن سابقه برگزاری این همایش، به هدف آن در هر سال برای بزرگداشت یکی از حکمای معاصر و بررسی فلسفه‌های جدید اشاره کرد. وی به بحث معرفت‌شناسی و جایگاه آن در قیاس با دیگر مباحث معرفت‌شناسی پرداخت و بر اهمیت حفظ فاصله نگرفتن از “طرائق” (رویکردهای سنتی) در این حوزه تاکید کرد.

رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ضمن ابراز خرسندی از استقبال و حضور اساتید و پژوهشگران، به طور خاص از تلاش‌های همکاران خود در بخش‌های علمی و اجرایی، مجموعه تشکر کرد.

آیت‌الله رشاد در بخش دیگری از سخنانش به ضرورت ارتقاء سطح تعاملات علمی در چنین همایش‌هایی اشاره کرد. وی پیشنهاد داد که جلسات به گونه‌ای طراحی شوند که فرصت برای پرسش و پاسخ و نقد و گفت‌وگو میان اساتید و طلاب فراهم آید، تا صرفاً به ارائه سخنرانی یک‌طرفه محدود نشود. او با اشاره به تجربیات گذشته، اذعان داشت که جلسات چالشی و بحث‌برانگیز مورد استقبال بیشتری قرار می‌گیرند و به غنای علمی همایش می‌افزایند. وی همچنین به طرح مباحثی چون ورود برخی جریان‌های فکری و فلسفی جدید به ایران اشاره کرد و از افرادی نظیرحجت الاسلام والمسلمین واعظی رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، به عنوان پیشگامان این مباحث یاد کرد که دستگاه‌های فکری خود را ارائه داده‌اند.

رشاد ابراز امیدواری کرد که در آینده و پس از این همایش، روند برگزاری به سمت افزایش مشارکت و گفتگو حرکت کند تا بستری برای تبادل آرا و تعمیق مباحث فلسفی و معرفت‌شناسی ایجاد شود.

