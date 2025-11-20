به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سرهنگ «محمد پوراسماعیلی» دبیر ستاد گرامیداشت هفته بسیج گیلان و معاون فرهنگی و هنری سپاه قدس گیلان امروز پنجشنبه، 29 آبان 1404 در نشست خبری ویژه هفته بسیج با حضور اصحاب رسانه، با اشاره به اهمیت نقش رسانه در روایت حقیقت و انعکاس فعالیتهای جهادی بسیج، گفت: برنامههای فرهنگی و اجتماعی استان تحت عنوان «رویداد فرهنگی و هنری قرار عاشقی» برگزار میشود که تمامی تولیدات آن بومی و استانی است. ویژه برنامه زنده تلویزیونی «مدرسه عشق» شامل هفت قسمت هر شب با حضور بسیجیان و نخبگان عرصههای مختلف در صدا و سیمای مرکز گیلان پخش میشود.
وی با اشاره به برگزاری یادوارههای شهدادر هفته بسیج، گفت: استان گیلان پیشتاز برگزاری یادوارههای شهدا است؛ از یادواره شهدای محلات، شهدای آبورمحله تا یادواره شهدای خانگی و ردههای اقشاری مختلف. همچنین اجرای سرودهای انقلابی، مذهبی و تئاترهای خیابانی با تلفیق ایام فاطمیه و بسیج در دستور کار است.
پوراسماعیلی ادامه داد: از دیشب یکی از این برنامهها در پارک مسکن مهر کنار مزار شهدای گمنام آغاز شده و این برنامهها در شهرستانها و مرکز استان نیز برگزار میشود.
دبیر ستاد گرامیداشت هفته بسیج گیلان خاطرنشان کرد: رزمایش «کارزار خدمت» نیز ویژه رسیدگی به زیرساختهای عمرانی، فرهنگی و اجتماعی محلههای منتخب است که تحت عنوان «محلههای کرامت» اجرا میشود و به دستور استاندار محترم و فرمانده سپاه در رشت و در هفته بسیج، در سایر نقاط استان نیز اجرا خواهد شد.
وی از جشنوارههای بومی و محلی شامل جشنواره زیتون، کیوی، اربا دوشاب و ... خبر داد و افزود: این جشنوارهها با هدف امیدآفرینی، شور و نشاط اجتماعی برگزار میشوند. همچنین مراسم همعهدی با شهدا و زیارت مرقد مطهر شهدا در سراسر استان روز پنجشنبه برگزار خواهد شد.
پوراسماعیلی به برنامههای قرآنی نیز اشاره کرد و گفت: ۸۷ محفل انس با قرآن در سراسر استان برگزار میشود و هر پایگاه مقاومت، یک محفل ویژه شهادت حضرت زهرا (س) دارد. در کنار آن، برنامههای مادر و دختر شامل پخت غذاهای سنتی مانند آش فاطمه زهرا و حلقههای فرهنگی اجرا میشود.
دبیر ستاد گرامیداشت هفته بسیج گیلان با تأکید بر اهمیت روز پنجم آذر، روز سالروز تأسیس بسیج گفت: «اجتماع بزرگ بسیجیان استان گیلان با عنوان «نمایش اقتدار ملت بزرگ ایران» راس ساعت ۸:۳۰ صبح در سراسر استان برگزار میشود و شعار امسال هفته بسیج «بسیج مردم، اقتدار ملی» انتخاب شده است.
وی درباره فعالیتهای ورزشی بسیج توضیح داد: یک هزار پایگاه مقاومت در مسابقات گل کوچک شرکت دارند که بزرگترین رویداد ورزشی محله محور استان را شکل میدهد. همچنین مسابقات کشتی گیلهمردی، فوتسال، والیبال، دارت، تنیس روی میز و ورزشهای رزمی در سطح شهرستانها برگزار میشود و پیادهروی خانوادگی در هشت شهرستان اجرا خواهد شد. ویژه برنامهای نیز برای همسران پاسداران و فرزندان بسیجیان در سالن شهید حق وردیان تدارک دیده شده است.
پوراسماعیلی به برنامههای علمی و نخبگانی اشاره کرد و افزود: مراسم تجلیل از نخبگان علمی بسیج استان روز یکشنبه برگزار میشود و شامل تجلیل از دانشجویان، اساتید و رتبههای برتر کنکور است. همچنین مسابقات رباتیک در پایگاهها و حوزههای مقاومت در سراسر استان برگزار میشود.
دبیر ستاد گرامیداشت هفته بسیج گیلان در حوزه محرومیتزدایی نیز گفت: ۱۲۲ پروژه بزرگ محرومیتزدایی و عامالمنفعه در سراسر استان اجرا میشود. میز خدمت در ۸۰ محله و روستای هدف برگزار خواهد شد و شامل آبرسانی، احداث ۸۲ واحد مسکن مددجویی، ۴۵ پروژه راه روستایی، ویزیت رایگان پزشکی و دندانپزشکی، آزادی زندانیان و توزیع بستههای معیشتی است.
وی تأکید کرد: این اقدامات براساس نیازهای واقعی مردم و با همکاری پایگاههای مقاومت بسیج انجام میشود و همه افراد تحت پوشش، شامل محرومان و مستضعفان واقعی هستند که نه جزو بهزیستی و کمیته امداد، بلکه زیر نظر بسیج حمایت میشوند.
پوراسماعیلی در پایان از خبرنگاران خواست برای پوشش دقیق این برنامهها از نزدیک در خانههای نخبگان بسیج حضور یابند و اظهار داشت: این فعالیتها نمونهای از خدمترسانی بسیج به مردم و تحقق مسئولیتهای شرعی و دینی است.
----------------------
پایان پیام/۳۴۴
نظر شما