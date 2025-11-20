  1. صفحه اصلی
سازمان ملل اعلام کرد؛

۹۶ درصد از مردم غزه با ناامنی غذایی دست به گریبان هستند

۲۹ آبان ۱۴۰۴ - ۱۷:۲۸
کد مطلب: 1752484
تام فلچر، معاون دبیرکل سازمان ملل: فلسطینیان غزه پس از بارش‌های اخیر و سیلاب‌های شدید، از سرما رنج می‌برند و دارایی‌های خود را از دست داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان ملل اعلام کرد که ۹۶ درصد از مردم غزه با ناامنی غذایی شدید مواجه هستند.

تام فلچر، معاون دبیرکل سازمان ملل، بیان کرد: فلسطینیان غزه پس از بارش‌های اخیر و سیلاب‌های شدید، از سرما رنج می‌برند و دارایی‌های خود را از دست داده‌اند.

وی گفت : وبسایت، برنامه جهانی غذا، سازمان ملل و برخی شرکا در حال ارسال کمک‌ها هستند، اما نیازها بسیار بیشتر است و کمبود جدی در منابع غذایی و دارویی احساس می‌شود.

فرحان حق، معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، از اختصاص ۱۸ میلیون دلار برای حمایت از عملیات حیاتی در غزه خبر داد.

