۹۶ درصد از مردم غزه با ناامنی غذایی دست به گریبان هستند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان ملل اعلام کرد که ۹۶ درصد از مردم غزه با ناامنی غذایی شدید مواجه هستند.

تام فلچر، معاون دبیرکل سازمان ملل، بیان کرد: فلسطینیان غزه پس از بارش‌های اخیر و سیلاب‌های شدید، از سرما رنج می‌برند و دارایی‌های خود را از دست داده‌اند.

وی گفت : وبسایت، برنامه جهانی غذا، سازمان ملل و برخی شرکا در حال ارسال کمک‌ها هستند، اما نیازها بسیار بیشتر است و کمبود جدی در منابع غذایی و دارویی احساس می‌شود.

فرحان حق، معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، از اختصاص ۱۸ میلیون دلار برای حمایت از عملیات حیاتی در غزه خبر داد.

