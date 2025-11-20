به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان آمریکایی دیدهبان حقوق بشر امروز اعلام کرد که اخراج دهها هزار فلسطینی از سه اردوگاه پناهندگان کرانه باختری توسط رژیم صهیونیستی در اوایل سال ۲۰۲۵، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت محسوب شده و اقدام فوری بینالمللی برای حسابکشی از مقام های این رژیم و توقف چنین اقدام هایی باید در دستور کار قرار گیرد.
به گزارش ایرنا، خبرگزاری رویترز به نقل از این گروه حقوق بشری نوشت که حدود ۳۲ هزار نفر از ساکنان اردوگاههای جنین، طولکرم و نور الشمس در جریان «عملیات دیوار آهنین» و در ماه های نخست زمستان ۱۴۰۳ توسط نیروهای اسرائیلی به اجبار آواره شدهاند. در گزارش ۱۰۵ صفحهای این گروه آمده که آوارگان از بازگشت به کاشانه های خود منع شده و صدها خانه تخریب شده است.
ارتش اسرائیل دیروز (۲۸ آبان) در بیانیهای به رویترز اعلام کرد که باید زیرساختهای غیرنظامی را تخریب کند تا شبهنظامیان نتوانند از آنها سوءاستفاده کنند. این رژیم نگفت که پناهجویان چه زمانی میتوانند به خانه های خود بازگردند.
کنوانسیون ژنو، جابجایی غیرنظامیان از سرزمینهای اشغالی را ممنوع میکند، مگر به صورت موقت و به دلیل فوریت های نظامی یا امنیتی. دیدهبان حقوق بشر اعلام کرد که مقامات ارشد مسئول باید به دلیل جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.
از زمان حملات حماس به جنوب اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، نیروهای اسرائیلی نزدیک به یک هزار فلسطینی را در کرانه باختری کشته، بازداشت بدون محاکمه را افزایش داده، خانهها را تخریب و ساخت شهرکها را تسریع کردهاند. علاوه بر این خشونت شهرکنشینان و شکنجه بازداشتشدگان افزایش یافته است.
سازمان ملل گزارش کرده که خشونت شهرکنشینان اوایل پاییز امسال اکتبر افزایش یافته و آنها دستکم ۲۶۴ حمله علیه فلسطینیان انجام دادهاند که بالاترین آمار ماهانه از زمان ثبت چنین حوادثی در سال ۲۰۰۶ است.
