به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) – ابنا - دفتر آیتالله «رضا رمضانی» نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با صدور اطلاعیهای، زمان، مکان و جزئیات برنامههای سخنرانی ایشان در ایام فاطمیه دوم و سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در استان گیلان را اعلام کرد.
بر اساس این خبر، یکی از سلسله جلسات انسان اخلاقی تحت عنوان قرار معنوی با بیانات آیت الله رمضانی، صبح روز جمعه (۳۰ آبان) از ساعت ۱۰ در مسجد صاحب الزمان (عج) واقع در بلوار شهدای گمنام رشت برگزار میشود.
مراسم ویژه عزاداری ایام فاطمیه با سخنرانی آیتالله رمضانی، نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری و دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) به مدت سه شب از جمعه (۳۰ آبان) تا یکشنبه (۲ آذر) همراه با اقامه نماز مغرب و عشاء در مسجد صادقیه واقع در محله شالکوه رشت برگزار میشود.
در این مراسم که به همت هیئت متوسلین به ائمه اطهار(ع) و هیئت انصارالحسین(ع) رشت برنامهریزی شده است، سیدکاظم موسوی، مسعود عارفی و ایمان رستمی به ذکر مصیبت و مداحی میپردازند.
آیتالله رمضانی روز شنبه (اول آذر) در شهرستان تالش حضور پیدا میکنند و ضمن ملاقات با امام جمعه این شهرستان به دیدار خانواده شهدای این خطه رفته و در شورای اداری شهرستان تالش سخنرانی خواهند کرد.
در ادامه برنامههای ایام فاطمیه دوم، آیتالله رمضانی روز یکشنبه (۲ آذر) از ساعت ۲۰:۳۰ در مراسم روضه و سوگواری شهادت حضرت زهرا(س) در مسجد قدس رشت سخنرانی میکنند و مداحان اهلبیت (ع) مهدی و محمد امینی به مرثیهخوانی میپردازند.
همچنین اقامه عزای صبح شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) با سخنرانی آیتالله رمضانی، ساعت ۶:۳۰ صبح روز دوشنبه (۳ آذر) در شبستان حرم آقاسید جلالالدین اشرف (ع) آستانهاشرفیه برگزار خواهد شد.
نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری همچنین در همین روز با حضور در شهرستان صومعهسرا، در یادواره روحانی شهید میرزا کوچکخان و شهدای روحانی غرب گیلان سخنرانی میکنند.
سخنرانی در یادواره شهدای مسجد فاطمیه رشت در عصر روز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) نیز پایان بخش برنامههای آیتالله رمضانی در ایام فاطمیه دوم است.
