به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله «رضا رمضانی» امروز جمعه، 30 آبان 1404 در نشست قرار معنوی از سلسله جلسات «انسان اخلاقی در دعای مکارم الاخلاق امام سجاد(ع)» که در مسجد صاحب الزمان(عج) بلوار شهدای گمنام رشت برگزار شد، با اشاره به ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، به تبیین جایگاه زن در اسلام و غرب، تشریح نظریه توسعه ارتباطات در اخلاق اسلامی و بررسی مسئولیتهای اجتماعی بر اساس دعای مکارمالاخلاق پرداخت.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) اظهار کرد: در برخی دعاها حضرت زهرا(س) محور دعا قرار میگیرند؛ این محوریت تنها بهخاطر انتساب ایشان به پیامبر اکرم(ص)، امیرالمؤمنین(ع) یا فرزندان بزرگوارشان نیست؛ هرچند اینها افتخارات عظیمیاند، اما فضائل شخصی حضرت زهرا(س) مهمتر است و ایشان را به یک الگوی جامع برای همه بشریت تبدیل کرده است.
وی با اشاره به روایت امام حسن عسگری(ع) که فرمودند «نحن حجج الله علی خلقه و فاطمه حجتالله علینا»، گفت: فاطمه(س) نه تنها حجت بر خلق، بلکه حجت بر حجتهای الهی است؛ لذا همه از ملکیان تا فرشیان، باید به وجود ایشان افتخار کنند.
مجالس فاطمیه محل نزول گسترده روزی معنوی است
آیتالله رمضانی با اشاره به اهمیت مجالس فاطمیه گفت: وقتی کسی همچون امام خامنهای(مدظلهالعالی) میفرمایند روزی سالانهام را از مجالس فاطمیه میگیرم، این نشاندهنده عظمت این مجالس است.
نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری افزود: برخی بزرگان نیز میگفتند ساعات و لحظاتی در حرمها وجود دارد که روزی به صورت وسیع پخش میشود؛ مانند بینالطلوعین در عتبات. اما بسیاری همان ساعات را در خواباند و بهره نمیبرند.
وی توضیح داد که روزیدهنده تنها خداست، اما انسانها در تعبیرات خود گاه دچار خطا میشوند و گمان میکنند روزی را از اشخاص میگیرند؛ در حالی که این نگاه، توحیدی نیست.
آیتالله رمضانی با اشاره به روایاتی از کتاب «کامل الزیارات» درباره مجالس اهل بیت(ع) گفت: در جلساتی که نام اهلبیت(ع) برده میشود، فرشتگان نیز برای روزی گرفتن حاضر میشوند. نقل است که فرشتهای پس از حضور در چنین مجلسی عطر و نور ویژهای دارد.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با نقد نگاه ابزاری غرب به زن، گفت: غرب رویکردی واکنشی داشته است. در گذشته، حتی فیلسوفانی مثل منتسکیو در «روحالقوانین» جایگاهی برای زن قائل نبودند. فمینیسم واکنشی به ظلم تاریخی علیه زنان بود، اما در تشخیص حقیقت زن خطا کرد و خواست زن را مشابه مرد کند.
وی افزود: امروز نیز استفاده ابزاری مدرن وجود دارد؛ در برخی کشورهای غربی مانند آلمان، هنوز هم در ویترینها از زنان برای فروش کالا استفاده میشود. برخلاف غرب، اسلام نگاه کنشی دارد و کرامت را ذاتی انسان (زن و مرد) میداند.
ضرورت معرفی صحیح حضرت زهرا(س) و اهلبیت(ع)
آیتالله رمضانی با انتقاد از کمکاریها در معرفی چهره حقیقی اهلبیت(ع)، گفت: ما کوتاهی کردیم و نتوانستیم حضرت زهرا(س) را درست معرفی کنیم. رسانهها که امروز نقش دانشگاه جهانی را دارند، باید ابعاد مختلف شخصیت اهلبیت(ع) را به دنیا معرفی کنند.
نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: حضرت زهرا(س) تنها الگوی دختران، زنان یا مادران نیست؛ الگوی همه انسانهاست و نباید نقش ایشان را محدود به جنسیت کرد.
وی افزود: از نگاه اسلام، خداوند کرامت زن و مرد را یکسان قرار داده و آیات بسیاری در قرآن این حقیقت را تأکید میکند؛ از جمله سوره نساء یا داستان حضرت مریم(س).
آیتالله رمضانی با اشاره به مباحث مکارم اخلاق در صحیفه سجادیه گفت: انسان وجودی جامع است و همه مراتب عبادی -قیام، رکوع، سجود- در او جمع است. دعای مکارمالأخلاق میخواهد این جامعیت را به فعلیت برساند.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با بیان اینکه فقه و اخلاق متکفل توسعه ارتباطاتاند، توضیح داد: نماز ارتباط با خدا، روزه ارتباط با خود، حج ارتباط بینالملل و زکات ارتباط با مردم است. حتی نسبت به محیط زیست نیز انسان مسئول است؛ از آلودگی دریا و هوا تا زمین.
وی در ادامه به شرح فرازهایی از دعای مکارمالاخلاق پرداخت و گفت: «خدایا! چیزهایی هست که میخواهد ما را به خود مشغول کند؛ تو ما را کفایت کن تا دچار این مشغولیتها نشویم».
آیتالله رمضانی ضمن ذکر نمونههایی از تعریفهای اغراقآمیز، موفقیتهای علمی، ثروت و مقام، هشدار داد: هرچه انسان بیشتر رشد میکند، خطر گرفتار شدن بیشتر است. حتی خوبیِ فهمیدن درس هم لطف خداست، نه از خود انسان.
نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری ضمن گرامیداشت هفته بسیج، به تفاوت تمایلات پرداخت و گفت: خوردن، خوابیدن، خشم و برتریجویی، تمایلات مشترک انسان و حیوان است. اما تمایلات انسانی شامل امانتداری، وفای به عهد، انصاف و ایثار است.
وی ادامه داد: فرهنگ بسیجی یعنی احیای این تمایلات انسانی. بسیج یعنی «همدلی» نه فقط همکاری. ممکن است افرادی همکار باشند اما دلهایشان یکی نباشد. در فرهنگ ما، رسم بر این بود که اگر بازاریای در تبریز ورشکست میشد، دیگران او را پنهانی بلند میکردند تا آبرویش نرود؛ نه اینکه مچگیری کنند و از زمین خوردن او خوشحال شوند.
دستبهخیر بودن؛ نعمتی بزرگ و مسئولیتی سنگین
آیتالله رمضانی با اشاره به دعا برای جاری شدن خیر به دست انسان، گفت: ما باید «دستگیر» باشیم. داستان آن خیّر کویتی که در آفریقا مسجد و مدرسه میساخت و با گریه از خدا میخواست خستهاش نکند، الگوی ماست.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) افزود: امروز جامعه نیاز به صدقات جاریه دارد؛ ساخت بیمارستان، سرپرستی ایتام و حتی یک برخورد خوب، صدقه جاریه است. اگر نگاه کنیم که مردم «عیالالله» هستند، خدمت به آنها را عبادت میدانیم و مشکلات کشور با این نگاه حل خواهد شد.
وی هشدار داد که منت گذاشتن و آزردن مردم میتواند تمام ثواب یک کار خیر را نابود کند و افزود: کار خیر سه مرحله دارد: نیت قبل از انجام، نیت حین انجام، و نیت بعد از انجام. گاهی انسان قبل از عمل خالص است، اما وسط کار یا بعد از آن اخلاصش آسیب میبیند.
آیتالله رمضانی با ذکر نمونههایی از خیرین فعال در کویت و آفریقا گفت: اینکه انسان دستبهخیر باشد و در کمک به مردم خسته نشود، نعمتی بزرگ است.
