وظیفه طلاب...

خبرگزاری بینالمللی اهلبیت (ع) ـ ابنا: آنچه امروز در صحنهی جمهوری اسلامی به وسیلهی روحانیت ظهور کرده است، نمیشود آن را به حساب روحانیون زمان و عصر ما گذاشت و گفت روحانیون این زمان، این هنر را کردهاند. اینطور نیست. آنچه روحانیون این زمان انجام دادند، استفادهی خوبی بود که از ذخیرهی هزارسالهی آبروی روحانیت کردند. روحانیت شیعه، در طول هزار سال به مرور دهور، گنجینهی عظیمی از آبرو و حیثیت و وزانت به وجود آورده بود و در عصر ما، آن بزرگمرد عظیمالشأن، آن امام بزرگوار و شخصیت استثنایی و دیگر کسانی که در کسوت روحانیت بودند و در این راه حرکت کردند، از آن گنجینه بهترین استفاده را کردند.
اما اینطور نیست که این ذخیره تمامنشدنی باشد. اوّلاً باید این ذخیره حفظ شود، ثانیاً بر آن افزوده گردد. اگر خدای نکرده بر اثر بیتوجهی ها، غفلت ها، وقتنشناسیها، وظیفهنشناسیها و منحرف شدن از خط معمولی روحانیت در طول هزار سال، آن ذخیرهی هزارساله آسیب ببیند؛ آن الماس گرانبهایی که بر اثر گذشت قرنها و عصرها و دورهها و مجاهدتها و اخلاصها بهوجود آمده بود، خدشهدار شود، یا بشکند، باز روزگار زیادی لازم خواهد بود، تا بشود آنچنان ذخیرهیی را فراهم آورد. پس، در این روزگار، اولین بایدِ ما معممان و متزیّیان به زیّ علم و روحانیت، حفظ آن آبرو و حیثیت هزارساله است که بحمداللَّه در طول دوران انقلاب، این آبرو مضاعف شد و چهرهی روحانیت شیعه، به خاطر گذشت و فداکاری، درخشندگی پیدا کرد.
بیانات رهبر معظم انقلاب در در دیدار جمعی از علما و روحانیون سراسر کشور در آستانه ماه مبارک رمضان۱۳۶۹/۱۲/۲۲
نظر شما